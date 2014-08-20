Menu
7.0 IMDb Rating: 6.5
32 posters
Kinoafisha Films Sin City: A Dame to Kill For

Sin City: A Dame to Kill For

Sin City: A Dame to Kill For 18+
Synopsis

Some of Sin City's most hard-boiled citizens cross paths with a few of its more reviled inhabitants.
Sin City: A Dame to Kill For - russian teaser-trailer 2
Sin City: A Dame to Kill For  russian teaser-trailer 2
Country USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2014
Online premiere 19 September 2014
World premiere 20 August 2014
Release date
20 August 2014 Russia Двадцатый Век Фокс, A Company 16+
18 September 2014 Australia
20 August 2014 Azerbaijan
20 August 2014 Belarus
11 September 2014 Brazil
21 August 2014 Canada
27 August 2014 Denmark
29 August 2014 Estonia
21 August 2014 Finland
17 September 2014 France
18 September 2014 Germany
25 August 2014 Great Britain
11 September 2014 Greece
20 August 2014 Hong Kong
22 August 2014 Hungary
5 September 2014 Indonesia
28 August 2014 Ireland
20 August 2014 Israel
1 October 2014 Italy
20 August 2014 Kazakhstan
28 August 2014 Lithuania
22 August 2014 Netherlands
4 September 2014 Poland
27 August 2014 Portugal
22 August 2014 Romania
20 August 2014 Singapore
11 September 2014 South Korea 18
18 September 2014 Spain 18
29 August 2014 Sweden
21 August 2014 Thailand 18
22 August 2014 Turkey
22 August 2014 USA
21 August 2014 Ukraine
21 August 2014 Viet Nam
MPAA R
Budget $65,000,000
Worldwide Gross $39,407,616
Production Aldamisa Entertainment, Demarest Films, Dimension Films
Also known as
Sin City: A Dame to Kill For, Sin City 2: A Dame to Kill For, Sin City 2, Sin City 2: una dama por la cual mataría, Sin City: Una dama por la que matar, Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать, Ciudad del pecado: Una dama por quien matar, Frank Miller's Sin City: A Dame to Kill For, Grēku pilsēta: Liktenīgā sieviete, Günah Şehri: Uğruna Öldürülecek Kadın, Günah Sheheri 2, Günah Sheheri: Bir Xanim üçün Öldürmek, Ir ha'khata'im: alma la'harog, Mesto greha: Zenska za umret, Nuodemiu Miestas 2, Patu linn 2, Sin City - Una donna per cui uccidere, Sin City : J'ai tué pour elle, Sin City 2: Damulka warta grzechu, Sin City 2: Una dama fatal, Sin City: A Dama Fatal, Sin City: J'ai tué pour elle, Sin City: Mulher Fatal, Sin City: Ölni tudnál érte, Sin City: Resurrection of Dark Hero, Sin City: Una mujer para matar o morir, Sin City: Vrijedna ubojstva, Sin City: Ženská, pre ktorú by som vraždil, Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil, Ssin siti: Dakeu-hi-eo-ro-ui Bu-hwal, Thành Phố Tội Ác 2, Αμαρτωλή πόλη: Η κυρία θέλει φόνο, Град греха: Убиства вредна, Град на греха: Жена, за която да убиваш, Місто гріхів 2: Жінка, заради якої варто вбивати, シン・シティ　復讐の女神, 萬惡城市：紅顏奪命
Director
Frank Miller
Robert Rodriguez
Robert Rodriguez
Cast
Bruce Willis
Bruce Willis
Joseph Gordon-Levitt
Joseph Gordon-Levitt
Eva Green
Eva Green
Josh Brolin
Josh Brolin
Film rating

7.0
Rate 42 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1914
Film Reviews

Foggy 16 February 2016, 02:25
жесточайший проходняк...все очень печально, особенно на фоне первой части, которой было чем запомниться...выделить абсолютно некого, хартигана… Read more…
Toporock 16 February 2016, 02:26
скажу ровно наоборот, фильм явно изобилует лишними анимациями, потасовками, и даже персонажами. Невероятно лишний Брюс, не нужная Альба, слишком… Read more…
Sin City: A Dame to Kill For - russian teaser-trailer 2
Sin City: A Dame to Kill For Russian teaser-trailer 2
Sin City: A Dame to Kill For - russian teaser-trailer
Sin City: A Dame to Kill For Russian teaser-trailer
