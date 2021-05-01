Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Tickets
Poster of Purple Noon
Poster of Purple Noon
Poster of Purple Noon
Рейтинги
7.9 IMDb Rating: 7.7
Rate
3 posters
Tickets from 1120 ₽
Kinoafisha Films Purple Noon

Purple Noon

Plein soleil 18+
Tickets from 1120 ₽
Country France / Italy
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 1960
Online premiere 1 May 2021
World premiere 10 March 1960
Release date
22 September 2025 Russia Иллюзион Кино 12+
23 February 2020 Australia
16 August 1961 Denmark
6 June 1963 Finland
10 March 1960 France
15 September 1960 Germany
30 August 2013 Great Britain
31 July 2008 Greece
2 September 1960 Italy
11 June 1960 Japan
16 October 2024 Kazakhstan 14+
6 October 1961 Mexico
13 April 1961 Netherlands
2 November 1960 Portugal
3 February 1973 South Korea 12
24 January 1961 Spain
1 July 1960 Sweden
1 September 1961 Turkey
31 August 1961 USA
24 August 1961 Uruguay
MPAA PG-13
Worldwide Gross $208,733
Production Robert et Raymond Hakim, Paris Film, Paritalia
Also known as
Plein soleil, A pleno sol, Purple Noon, Het sol, U zenitu sunca, На ярком солнце, À Luz do Sol, Alleen de zon was getuige, Blazing Sun, Brännhet sol, Delitto in pieno sole, Der Zeuge schweigt, Full Sun, In pieno sole, În plin soare, Kızgın güneş, Kun solen var vidne, Kuuma aurinko, Lust for Evil, Nur die Sonne war Zeuge, O Sol por Testemunha, Parlaq günəşdə, Purpurpunane keskpäev, Ragyogó napfény, Taeyangeun gadeukhi, Taiyô ga ippai, Trưa Tím, V plném slunci, V zenitu sonca, V žiari slnka, Volle zon, W pełnym słońcu, Yorqin quyoshda, Γυμνοί στον ήλιο, В зенита на слънцето, Жарқын күнде, На яскравому сонці, 太陽がいっぱい, 怒海沉尸, 陽光普照
Director
René Clément
René Clément
Cast
Romy Schneider
Romy Schneider
Alain Delon
Alain Delon
Billy Kearns
Frank Latimore
Elvira Popesko
Cast and Crew
Similar films for Purple Noon
Elevator to the Gallows 7.7
Elevator to the Gallows (1958)
Le clan des siciliens 6.9
Le clan des siciliens (1969)
Joy House 7.0
Joy House (1964)
Rocco and His Brothers 7.8
Rocco and His Brothers (1960)
La Piscine 7.3
La Piscine (1968)
Un flic 7.0
Un flic (1971)
Eclipse 7.2
Eclipse (1962)
Ripley's Game 6.6
Ripley's Game (2002)
Le Cercle rouge 7.9
Le Cercle rouge (1970)
Le Samouraï 8.3
Le Samouraï (1967)
The Leopard 7.9
The Leopard (1963)
Christine 6.3
Christine (1958)

Film rating

7.9
Rate 11 votes
7.7 IMDb
Write review
How to book tickets How to book tickets with a bank card How to get to the cinema with an electronic ticket What to do if... Got any questions left?
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
Showtimes Showtimes and Tickets
Hudozhestvennyy
21:15 from 1120 ₽
Illyuzion
14:00 from 1500 ₽
All showtimes and tickets
Film Reviews
No reviews
Write review
Stills

«Purple Noon» now playing

Tomorrow 23 Wed 24 Thu 25 Fri 26 Sat 27 Sun 28 Tue 30 Wed 1 Tue 7 Fri 7 Sat 8 Mon 10 Tue 11 Wed 12
Format
Group Screenings
How do I book tickets for Purple Noon? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₽
Started 20:50 from 400 ₽
Tickets Available 20:50 from 400 ₽
Low price 20:50 from 400 ₽
Hudozhestvennyy
Aleksandrovskiy Sad
2D, SUB
21:15 from 1120 ₽
Illyuzion
Taganskaya
2D, SUB
14:00 from 1500 ₽
All showtimes and tickets
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Here
Here
2024, USA, Drama
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more