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Poster of Death in Venice
7.0
Kinoafisha Films Death in Venice
7.0

Death in Venice

, 1971
Death in Venice
Italy / Romantic, Drama / 18+
Poster of Death in Venice
7.0

Cast

Dirk Bogarde
Dirk Bogarde
Gustav von Aschenbach
Silvana Mangano
Silvana Mangano
Tadzio's Mother
Marisa Berenson
Marisa Berenson
Frau von Aschenbach
Björn Andrésen
Tadzio
Romolo Valli
Hotel Manager
Mark Burns
Alfred
Nora Ricci
Tadzio's Governess
Carole André
Esmeralda - Brothel Prostitute
Leslie French
Travel Agent
Franco Fabrizi
Barber
Director Luchino Visconti
Writer Thomas Mann, Luchino Visconti, Nicola Badalucco
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 1971
World premiere 1 March 1971
Release date
28 July 1971 Argentina
18 October 1986 Australia
12 November 1971 Belgium
17 April 1972 Brazil
29 October 1971 Colombia
18 January 2002 Czechia
1 March 1974 Czechoslovakia
27 September 1971 Denmark
10 September 1971 Finland
27 February 2019 France
12 April 1974 Germany
1 March 1971 Great Britain
10 September 1971 Greece
25 January 1973 Hong Kong
6 July 1972 Hungary
28 May 1971 Ireland
5 March 1971 Italy
2 October 1971 Japan
27 May 1971 Netherlands
23 July 2010 Poland
14 September 1971 Portugal
6 September 1972 Spain
11 August 1971 Sweden
1 June 1971 USA
26 January 1972 Uruguay
Worldwide Gross $14,262
Production Alfa Cinematografica, Warner Bros., PECF
Also known as
Morte a Venezia, Death in Venice, Muerte en Venecia, Smrt u Veneciji, Døden i Venedig, Mort à Venise, Morte em Veneza, Tod in Venedig, 魂斷威尼斯, Benisu ni shisu, Der Tod in Venedig, Döden i Venedig, Dood in Venetie, Dood in Venetië, Halál Velencében, Kuolema Venetsiassa, Mirtis Venecijoje, Moarte la Veneția, Sikvdili Veneziashi, Śmierć w Wenecji, Smrt v Benátkách, Smrť v Benátkach, Thanatos sti Venetia, Venedik'te ölüm, Θάνατος στη Βενετία, Смерть в Венеции, Смърт във Венеция, 베니스에서의 죽음, ベニスに死す, 死在威尼斯, 魂断威尼斯

Film rating

7.0
Rate 13 votes
7.3 IMDb
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