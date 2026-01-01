ProductionAlfa Cinematografica, Warner Bros., PECF
Also known as
Morte a Venezia, Death in Venice, Muerte en Venecia, Smrt u Veneciji, Døden i Venedig, Mort à Venise, Morte em Veneza, Tod in Venedig, 魂斷威尼斯, Benisu ni shisu, Der Tod in Venedig, Döden i Venedig, Dood in Venetie, Dood in Venetië, Halál Velencében, Kuolema Venetsiassa, Mirtis Venecijoje, Moarte la Veneția, Sikvdili Veneziashi, Śmierć w Wenecji, Smrt v Benátkách, Smrť v Benátkach, Thanatos sti Venetia, Venedik'te ölüm, Θάνατος στη Βενετία, Смерть в Венеции, Смърт във Венеция, 베니스에서의 죽음, ベニスに死す, 死在威尼斯, 魂断威尼斯