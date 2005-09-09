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Poster of Hell
6.2
Kinoafisha Films Hell
6.2

Hell

, 2005
Enfer, L`
France, Italy, Belgium, Japan / Drama / 18+
Poster of Hell
6.2

Cast

Marie Gillain
Marie Gillain
Anne
Guillaume Canet
Guillaume Canet
Sébastien
Jacques Gamblin
Jacques Gamblin
Pierre
Jacques Perrin
Frédéric
Carole Bouquet
Carole Bouquet
Marie, la mère
Miki Manojlovic
Miki Manojlovic
Antoin, le père
Jean Rochefort
Jean Rochefort
Louis
Gaëlle Bona
Dominique Reymond
Dominique Reymond
Karin Viard
Karin Viard
Céline
Maryam d'Abo
Julie
Emmanuelle Béart
Emmanuelle Béart
Sophie
Director Danis Tanovic
Writer Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz
Composer Dusko Segvic, Danis Tanovic
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy / Belgium / Japan
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2005
World premiere 9 September 2005
Release date
29 July 2006 Russia Вест
29 July 2006 Belarus
16 November 2005 Belgium
30 March 2007 Bulgaria
30 November 2005 France
29 June 2006 Germany
21 April 2006 Great Britain
29 June 2006 Greece
10 August 2006 Hong Kong
22 June 2006 Hungary
7 September 2006 Israel
9 June 2006 Italy
29 July 2006 Kazakhstan
10 March 2006 Poland
14 December 2006 South Korea
4 May 2007 Spain
12 December 2006 USA
29 July 2006 Ukraine
Worldwide Gross $595,618
Production Asap Films, Sintra S.r.l., Man's Films
Also known as
L'enfer, Hell, Inferno, Pakao, Ад, El infierno 2005, El infierno del pasado, L'infern, Piekło, Pokol, Wie in der Hölle, Η κόλαση μέσα μας, 命运里的美丽伤痕, 地狱, 情狱, 美しき運命の傷痕, A pokol

Film rating

6.2
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Updated 13 December 2023
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