Film details
Country
France
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
1982
Online premiere
28 April 1982
World premiere
28 April 1982
Release date
|27 January 1983
|Argentina
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|28 April 1982
|France
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|19 August 1983
|Germany
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|20 January 1983
|Netherlands
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|23 September 1983
|Norway
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|24 March 1983
|Portugal
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|1 December 1982
|Turkey
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|21 May 1990
|USSR
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|14 February 1983
|Uruguay
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Production
Sara Films, T. Films
Also known as
Le choc, Шок, A sokk, A sokkhatás, Contract in Blood, Der Schock, El choque, El shock, Fuga para a Felicidade, Il bersaglio, Shock, Sjokket, Sok, Šok, Şok, Szok, Viimeinen keikka, Сблъсъкът, 冲撞