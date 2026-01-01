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Poster of Le choc
5.7
Kinoafisha Films Le choc
5.7

Le choc

, 1982
Le choc
France / Romantic, Crime, Action / 18+
Poster of Le choc
5.7

Cast

Alain Delon
Alain Delon
Christian Morelli
François Perrot
Cox
Jean-Louis Richard
Jean-Louis Richard
Maubert, l'inspecteur de la DST
Etienne Chicot
Michel
Catherine Deneuve
Catherine Deneuve
Claire
Philippe Léotard
Félix
Stéphane Audran
Catherine Leprince
Mathilde
Féodor Atkine
Féodor Atkine
Borévitch, dit 'Boro'
Franck-Olivier Bonnet
Silvio
Myriam Pisacane
L'Ange Bleu
Director Robin Davis
Writer Alain Delon, Jean-Patrick Manchette, Dominique Robelet, Robin Davis, Claude Veillot
Composer Philippe Sarde
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1982
Online premiere 28 April 1982
World premiere 28 April 1982
Release date
27 January 1983 Argentina
28 April 1982 France
19 August 1983 Germany
20 January 1983 Netherlands
23 September 1983 Norway
24 March 1983 Portugal
1 December 1982 Turkey
21 May 1990 USSR
14 February 1983 Uruguay
Production Sara Films, T. Films
Also known as
Le choc, Шок, A sokk, A sokkhatás, Contract in Blood, Der Schock, El choque, El shock, Fuga para a Felicidade, Il bersaglio, Shock, Sjokket, Sok, Šok, Şok, Szok, Viimeinen keikka, Сблъсъкът, 冲撞

Film rating

5.7
Rate 15 votes
5.8 IMDb
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