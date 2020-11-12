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Poster of Flic Story
6.8
Kinoafisha Films Flic Story
6.8

Flic Story

, 1975
Flic Story
France / Crime / 18+
Poster of Flic Story
6.8

Cast

Alain Delon
Alain Delon
Roger Borniche
Mario David
Raymond Pelletier
Marco Perrin
Vieuchene
Claudine Auger
Catherine
Jean-Louis Trintignant
Jean-Louis Trintignant
Emile Buisson
Renato Salvatori
Mario Poncini dit 'Le Rital'
Maurice Biraud
Le patron de l'hôtel Saint-Appoline
André Pousse
Jean-Baptiste Buisson
Paul Crauchet
Paul Robier
Denis Manuel
L'inspecteur Lucien Darros
Director Jacques Deray
Writer Roger Borniche, Alphonse Boudard, Jacques Deray
Composer Claude Bolling
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1975
Online premiere 24 April 2026
World premiere 1 October 1975
Release date
1 October 1975 France
14 November 1975 Germany
1 October 1975 Romania 18
1 October 1975 USA
Production Adel Productions, Lira Films, Mondial Televisione Film
Also known as
Flic Story, Desafío a la ley, Opasna profesija, Confissões de um Tira, Cop Story, Crime Story, Der Bulle und der Killer, Desafio a la ley, Duell i Paris, Flic Story - Duell in sechs Runden, Historia de un policía, Nevaren poklic, Öldürmek Arzusu, Passi ruumishuoneelle, Povestea unui polițist, Povídka o policajtovi, Poviedka o policajtovi, Strisseren og dræberen, Võmmi lugu, Zsaru-történet, Αστυνομική ιστορία, Αστυνόμος διώξεως του εγκλήματος, Μπάτσος και δολοφόνος, Полицейска история, Полицейская история, Поліцейська історія, フリックストーリー, Duell in sechs Runden, Flic Story – Der Bulle und der Killer

Film rating

6.8
Rate 11 votes
6.9 IMDb
Updated 12 November 2020
Listen to the
soundtrack Flic Story
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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