Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Adieu l'ami
Poster of Adieu l'ami
Рейтинги
6.8 IMDb Rating: 6.7
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Adieu l'ami

Adieu l'ami

Honor Among Thieves / Adieu l'ami / Tecnica di una rapina 18+
Напомним о выходе в прокат
Country France / Italy
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 1968
World premiere 14 August 1968
Release date
14 August 1968 Brazil
14 August 1968 Denmark 15
25 June 1971 Finland
14 August 1968 France
17 October 1969 Germany
5 September 1968 Italy
14 August 1968 Norway 15
14 August 1968 Portugal M/14
14 August 1968 Romania 18
14 October 1968 Sweden
8 August 1973 USA
Worldwide Gross $19,800,000
Production Greenwich Film Productions, Medusa Distribuzione
Also known as
Adieu l'ami, Farewell, Friend, Adeus, Amigo, Adiós al amigo, Du kannst anfangen zu beten, Vaarwel vriend, さらば友よ, Adiós, amigo, Ærlighet blant skurker, Ärliga tjuvar, Bei Bullen singen Freunde nicht, Due sporche carogne - Tecnica per una rapina, Ég veled, barátom!, Elveda dostum, Ensamma vargar, Farewell, my friend, Farvel, min ven, Farvel, min venn, Honor Among Friends, Honor Among Thieves, Honor wśród złodziei, Jäähyväiset, La revedere, prietene, So long, kompis!, The Code, Yksinäiset sudet, Żegnaj, przyjacielu, Złodziejski honor, Αντίο φίλε, Αντίο φίλε!, Прощавай, друже, Прощай, друг, Сбогом, приятелю, 아듀 라미, 朋友再見, 臥虎藏龍
Director
Jean Vautrin
Cast
Alain Delon
Alain Delon
André Dumas
Brigitte Fossey
Charles Bronson
Cast and Crew
Similar films for Adieu l'ami
Trois hommes à abattre 6.2
Trois hommes à abattre (1980)
Cold Sweat 5.7
Cold Sweat (1970)
Beyond the Limit 5.8
Beyond the Limit (1983)
Le choc 5.7
Le choc (1982)
Rider on the Rain 6.8
Rider on the Rain (1970)
The Last Adventure 6.6
The Last Adventure (1967)
Diabolically Yours 6.1
Diabolically Yours (1967)
Un flic 6.9
Un flic (1971)
Two Men in Town 7.2
Two Men in Town (1973)
Borderline 6.0
Borderline (1980)
Nouvelle vague 6.6
Nouvelle vague (1990)
Teheran 43 7.0
Teheran 43 (1980)

Film rating

6.8
Rate 12 votes
6.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Dino Barran Give me your word.
Franz Propp I ain't got one.
Dino Barran Give it to me anyway.
Franz Propp Very well friend.
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more