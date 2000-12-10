Menu
5.5 IMDb Rating: 5.5
Dude, Where's My Car?

Country USA
Runtime 1 hour 19 minutes
Production year 2000
World premiere 10 December 2000
Release date
18 September 2001 Russia 12+
14 August 2001 Argentina
29 March 2001 Australia
30 March 2001 Austria
4 April 2001 Belgium
9 March 2001 Brazil
12 April 2001 Bulgaria
22 February 2001 Czechia
20 April 2001 Denmark
21 March 2001 Egypt
6 April 2001 Estonia
9 March 2001 Finland
18 April 2001 France
22 March 2001 Germany
9 February 2001 Great Britain
18 May 2001 Greece
5 April 2001 Hungary
9 February 2001 Iceland
15 January 2001 Indonesia
9 February 2001 Ireland
29 March 2001 Israel
8 June 2001 Italy
18 September 2001 Kazakhstan
22 March 2001 Malaysia
9 February 2001 Mexico
31 May 2001 Netherlands
8 March 2001 New Zealand
29 June 2001 Nicaragua
30 March 2001 Norway
29 March 2001 Peru
6 April 2001 Poland
13 April 2001 Portugal
8 March 2001 Singapore
6 April 2001 South Africa
9 March 2001 Spain
27 April 2001 Sweden
22 March 2001 Switzerland
28 April 2001 Taiwan
12 June 2001 Thailand
30 March 2001 Turkey
15 December 2000 USA
18 September 2001 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $13,000,000
Worldwide Gross $73,180,723
Production Twentieth Century Fox, Alcon Entertainment
Also known as
Dude, Where's My Car?, Hey, ¿dónde está mi auto?, Hey, dónde está mi auto?, Где моя тачка, чувак?, Anh Bạn, Xe Tôi Đâu?, Bai, care mi-ai sutit masina?, Cara, Cadê Meu Carro?, Çılgınlar ve sevgililer, Colega, ¿dónde está mi coche?, Čovječe, gdje mi je auto?, Deux épais en cavale, Dostum, mənim maşınım haradadır?, Dude ¿dónde está mi auto?, Eh mec! Elle est où ma caisse?, Ey Mann, wo is' mein Auto?, Fatti, strafatti e strafighe, Hé, haver, hol a kocsim?, Hele vole, kde mám káru?, Kutt, kus mu auto on?, Megale, ti kaname hthes vrady?, Mening mashinam qayerda, do'stim??, Onde Tá o Carro, Meu?, Stari, kje je moj avto?, Stary, gdzie moja bryka?, Žąsine, kur mano automobilis?, Μεγάλε, τι κάναμε χθες βράδυ;, Батице, где су ми кола?, Де моя тачка, чувак?, Менің көлігім қайда, досым?, Пич, къде ми е колата?, ゾルタン★星人, 豬頭，我的車咧？
Director
Danny Leiner
Cast
Ashton Kutcher
Ashton Kutcher
Seann William Scott
Seann William Scott
Jennifer Garner
Jennifer Garner
Marla Sokoloff
Kristy Swanson
Cast and Crew
5.5
5.5 IMDb
Quotes
[Jesse and Chester have tattoos on their backs that say "dude" and "sweet."]
Jesse Dude! You got a tattoo!
Chester So do you, dude! Dude, what does my tattoo say?
Jesse "Sweet!" What about mine?
Chester "Dude!" What does mine say?
Jesse "Sweet!" What about mine?
Chester "Dude!" What does mine say?
Jesse "Sweet!" What about mine?
Chester "Dude!" What does mine say?
Jesse "Sweet!" What about mine?
Chester "Dude!" But what does mine say?
Jesse "Sweet!" What about mine?
Chester "Dude!" What does mine say?
Jesse "S - wee - t!" What about mine?
[later]
Chester [angry] "Dude!" What does mine say?
Jesse [screaming] "Sweet!"
