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Poster of Waiting...
6.1
Kinoafisha Films Waiting...
6.1

Waiting...

, 2005
Waiting
USA / Comedy / 18+
Poster of Waiting...
6.1

Cast

Ryan Reynolds
Ryan Reynolds
Monty
Anna Faris
Anna Faris
Serena
Justin Long
Justin Long
Dean
Luis Guzmán
Luis Guzmán
Raddimus
Chi McBride
Chi McBride
Bishop
Kaitlin Doubleday
Amy
Alanna Ubach
Alanna Ubach
Naomi
Dane Cook
Dane Cook
Jordan Ladd
Wendie Malick
Wendie Malick
Don Brady
Justin Groetsch
Director Rob McKittrick
Writer Rob McKittrick
Composer Adam Gorgoni
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2005
Online premiere 19 May 2006
World premiere 7 October 2005
Release date
22 December 2005 Russia Централ Партнершип 16+
1 December 2005 Australia
22 December 2005 Belarus
7 October 2005 Germany
19 May 2006 Great Britain
22 December 2005 Kazakhstan
29 December 2005 Portugal
4 August 2006 Spain 18
7 October 2005 USA
22 December 2005 Ukraine
MPAA R
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $18,637,690
Production Eden Rock Media, Element Films, L.I.F.T. Production
Also known as
Waiting..., Eat This, ¡Marchando!, A Hora do Rango, À Vontade do Freguês, Abserviert, Chờ đợi..., Çılgın Garsonlar, Cu ce va servim?, Ezt jól kifőztük!, Hele kámo, kdo tu vaří?, Kellnern, Kelneri, Kelnerzy, Konobari do daske, No Es Otra Tonta Pelicula De Comida, No es otra tonta película de comida, Oodates, Palaukite..., Potegavščina, Service non compris, To servirisma, Waiting - luuserit liemessä, Το σερβίρισμα..., Большая жратва, Момент, моля, Очікуючи..., Сервитьори, ウェイターはつらいよ, Marchando, 爱情服务生, Waiting ... - AbServiert, 哈啦上菜

Film rating

6.1
Rate 12 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 26 August 2024

Quotes

Monty [using a Forrest Gump voice] Momma said they's my magic shoes. Mama said they would take me anywhere. 'Course Mama used to beat me with a rubber hose and call me a retard.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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