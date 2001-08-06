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Poster of American Pie 2
7.3
Kinoafisha Films American Pie 2
7.3

American Pie 2

, 2001
American Pie 2
USA / Romantic, Comedy / 18+
Poster of American Pie 2
7.3

Synopsis

In this sequel to the hit comedy "American Pie", the high school students are now in college. These close friends decide to meet up at the beach house for some fun.

Cast

Jason Biggs
Jason Biggs
Jim
Alyson Hannigan
Alyson Hannigan
Michelle
Thomas Ian Nicholas
Thomas Ian Nicholas
Kevin
Natasha Lyonne
Natasha Lyonne
Jessica
Tara Reid
Tara Reid
Vicky
Seann William Scott
Seann William Scott
Stifler
Mena Suvari
Mena Suvari
Heather
Chris Owen
Chris Owen
Eugene Levy
Eugene Levy
Molly Cheek
Denise Faye
Lisa Arturo
Director J. B. Rogers
Writer Adam Herz, David H. Steinberg
Composer David Lawrence
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2001
Online premiere 2 May 2022
World premiere 6 August 2001
Release date
15 November 2001 Russia 16+
10 January 2002 Argentina
6 December 2001 Australia
28 September 2001 Austria
17 October 2001 Belgium
21 December 2001 Brazil
2 November 2001 Bulgaria
16 November 2001 Colombia
15 November 2001 Czechia
12 October 2001 Denmark
26 October 2001 Estonia
12 October 2001 Finland
17 October 2001 France
27 September 2001 Germany
12 October 2001 Great Britain
14 December 2001 Greece
1 November 2001 Hong Kong
15 November 2001 Hungary
5 October 2001 Iceland
12 October 2001 Ireland
13 September 2001 Israel
31 October 2001 Italy
16 March 2002 Japan
16 November 2001 Kazakhstan
21 December 2001 Lithuania
18 October 2001 Malaysia
11 January 2002 Mexico
3 October 2001 Netherlands
16 November 2001 New Zealand
26 October 2001 Norway
2 November 2001 Panama
20 December 2001 Peru
18 October 2001 Philippines
5 October 2001 Poland
19 October 2001 Portugal
8 November 2001 Singapore
30 November 2001 South Korea
5 December 2001 Spain
26 October 2001 Sweden
27 September 2001 Switzerland
10 November 2001 Taiwan
12 October 2001 Turkey
10 August 2001 USA
15 November 2001 Ukraine
MPAA R
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $287,553,595
Production LivePlanet, Universal Pictures, Zide-Perry Productions
Also known as
American Pie 2, American Pie 2: Tu segunda vez es mejor, Prci, prci, prcičky 2, Американский пирог 2, American Pie 2 - O Ano Seguinte, American Pie 2: A Segunda Vez é Ainda Melhor, American Pie II, American Pie: A Segunda Vez é Ainda Melhor, American Summer Story, Američka pita 2, Amerikai pite 2., Amerikan Pastası 2, Amerikan piroqu 2, Amerikancha pirog 2, Amerikāņu pīrāgs 2, Amerikietiškas pyragas 2, Bánh Mỹ 2, Folies de graduation 2, Kuum pirukas 2, La segunda vez es mejor, Placinta americana 2, Prci, prci, prcičky 2: Pikantné pokušenie, Secret Disguise, Американдық бәліш 2, Американски пай 2, Американський пиріг 2, Америчка пита 2, Мангупи на распусту, अमेरिकन पाई २, アメリカン・サマー・ストーリー, 美国派2, 美國派2, American Pie 2 - La segunda vez es mejor, Amerikanski paĭ 2, Amerikanskiy pirog 2, Amerykansʹkyy pyrih 2

Film rating

7.3
Rate 11 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Listen to the
soundtrack American Pie 2

Quotes

[during drive to lake]
Stifler Oh, yeah. The Stifmeister's coming back to Grand Harbor. Deck the halls. Bye-bye, Great Falls. Wipe my ass and lick my balls. It's Stifler time, baby. Whoo-hoo-hoo. Whoo-hoo-hoo.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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