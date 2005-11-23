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Poster of Just Friends
6.6
Kinoafisha Films Just Friends
6.6

Just Friends

, 2005
Just Friends
Germany, USA, Canada / Romantic, Comedy / 18+
Poster of Just Friends
6.6

Cast

Ryan Reynolds
Ryan Reynolds
Chris Brander
Amy Smart
Amy Smart
Jamie Palamino
Anna Faris
Anna Faris
Samantha James
Annie Brebner
Simon Chin
Cavan Cunningham
Chris Marquette
Chris Marquette
Mike Brander
Alanis Morissette
Alanis Morissette
Susan Ward
Susan Ward
Chris Klein
Dusty Dinkleman
Giacomo Beltrami
Young Mike Brander
Fred Ewanuick
Clark
Director Roger Kumble
Writer Adam 'Tex' Davis
Composer Jeff Cardoni
Cast and Crew

Film details

Country Germany / USA / Canada
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2005
Online premiere 6 January 2006
World premiere 23 November 2005
Release date
9 March 2006 Russia
9 February 2006 Australia
9 March 2006 Belarus
17 November 2011 Brazil
23 November 2006 Canada
17 November 2011 Germany
6 January 2006 Great Britain
8 May 2009 Italy
9 March 2006 Kazakhstan
7 December 2006 South Korea 15
23 November 2005 USA
8 April 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $51,024,243
Production Inferno Distribution, Cinerenta Medienbeteiligungs KG, BenderSpink
Also known as
Just Friends, Apenas Amigos, Sólo Amigos, Csak barátok, Đơn Giản Chỉ Là Bạn, Hľadá sa ideálny muž, Just Friends - No Sex, Just Friends (Solo amici), Lihtsalt sõbrad, Miluji tě k sežrání, Prieteni si atat, Sadece Arkadaş, Samo prijatelja, Samo prijatelji, Simplement amis?, Solo amigos, Tik draugai, Tikai draugi, Vain frendejä, Wild X-Mas, Zostańmy przyjaciółmi, Το χρονικό μιας χυλόπιτας, Просто друзі, Просто друзья, Просто приятели, Само пријатељи/Samo prijatelji, 謝謝！再聯絡, 前任女友, Bare venner, Само приятели, 朋友一场, 저스트 프렌드

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Listen to the
soundtrack Just Friends

Quotes

Samantha James I love it that you're taking me home to meet your mom. Was this one of your clever little plans?
Chris Yes. I planned you setting the plane on fire.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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