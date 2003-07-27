Menu
Poster of Gigli
Poster of Gigli
Рейтинги
4.3 IMDb Rating: 2.7
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Gigli

Gigli

Gigli 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 2 hours 1 minute
Production year 2003
Online premiere 4 December 2003
World premiere 27 July 2003
Release date
27 July 2003 Russia 16+
4 December 2003 Czechia 12+
12 November 2003 France
30 October 2003 Germany
26 September 2003 Great Britain
14 November 2003 Italy
27 July 2003 Kazakhstan
1 August 2003 USA
27 July 2003 Ukraine
MPAA R
Budget $54,000,000
Worldwide Gross $7,266,209
Production Revolution Studios, City Light Films, Casey Silver Productions
Also known as
Gigli, Amours troubles, Liebe mit Risiko - Gigli, Una relación peligrosa, Джильи, Amor espinado, Amore estremo - Tough Love, Cili, Contato de Risco, Duro Amor, Džiglis, Gengszterrománc, Gigli - rajua rakkautta, Gigli, enas zorikos erotas, Gigli: Ένας ζόρικος έρωτας, Jili, Tough Love, Žili, Zor Aşk, Джілі, Трудна свалка, ジーリ, 絕配殺手
Director
Martin Brest
Martin Brest
Cast
Ben Affleck
Ben Affleck
Jennifer Lopez
Jennifer Lopez
David Backus
Al Pacino
Al Pacino
Christopher Walken
Christopher Walken
Cast and Crew
Film rating

4.3
Rate 11 votes
2.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
