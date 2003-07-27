Country
USA
Runtime
2 hours 1 minute
Production year
2003
Online premiere
4 December 2003
World premiere
27 July 2003
Release date
|27 July 2003
|Russia
|
|16+
|4 December 2003
|Czechia
|
|12+
|12 November 2003
|France
|
|
|30 October 2003
|Germany
|
|
|26 September 2003
|Great Britain
|
|
|14 November 2003
|Italy
|
|
|27 July 2003
|Kazakhstan
|
|
|1 August 2003
|USA
|
|
|27 July 2003
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Budget
$54,000,000
Worldwide Gross
$7,266,209
Production
Revolution Studios, City Light Films, Casey Silver Productions
Also known as
Gigli, Amours troubles, Liebe mit Risiko - Gigli, Una relación peligrosa, Джильи, Amor espinado, Amore estremo - Tough Love, Cili, Contato de Risco, Duro Amor, Džiglis, Gengszterrománc, Gigli - rajua rakkautta, Gigli, enas zorikos erotas, Gigli: Ένας ζόρικος έρωτας, Jili, Tough Love, Žili, Zor Aşk, Джілі, Трудна свалка, ジーリ, 絕配殺手