ProductionStudio Légende, EuropaCorp, TF1 Films Production
Also known as
Les rivières pourpres II - Les anges de l'apocalypse, Crimson Rivers 2: Angels of the Apocalypse, Crimson Rivers II: Angels of the Apocalypse, De blodrøde floder 2, Die purpurnen Flüsse 2 - Die Engel der Apokalypse, Bíbor folyók 2 - Az apokalipszis angyalai, Crimson Rivers 2: The Angels of the Apocalypse, Crimson Rivers: Angels of the Apocalypse, De blodröda floderna II, De røde elvene 2, Dòng Sông Máu 2, Grimizne rijeke 2, I fiumi di porpora 2 - Gli angeli dell'apocalisse, Kıyamet melekleri, Kraujo upes 2: apokalipses angelai, Les Anges de l'apocalypse, Les Rivières pourpres 2 : Les Anges de l'apocalypse, Los ríos de color púrpura 2: Los ángeles del apocalipsis, Os Anjos do Apocalipse, Porfyra potamia 2: Oi angeloi tis Apokalypsis, Purppuravirrat 2 - Ilmestyskirjan enkelit, Purpurjõed II: maailmalõpu inglid, Purpurne reke 2: Anđeli apokalipse, Purpurové řeky 2: Andělé apokalypsy, Purpurové rieky 2: Anjeli apokalypsy, Purpurowe rzeki II: Aniołowie Apokalipsy, Râuri de purpură 2: Îngerii apocalipsei, Ríos de color púrpura 2, Ríos de color purpura 2: Los Ángeles del apocalipsis, Rios Vermelhos 2: Anjos do Apocalipse, Roodhaye Khoonin 2: Fereshtegane Akharozzaman, RP2 - Les Anges de l'apocalypse, Πορφυρά ποτάμια 2: Οι άγγελοι της αποκάλυψης, Багровые реки 2: Ангелы апокалипсиса, Багряні ріки 2: Янголи апокаліпсу, Пурпурните реки 2: Ангели на апокалипсиса, クリムゾン・リバー2 黙示録の天使たち, 赤色追緝令：末日審判, Crimson Rivers 2, Les Rivières pourpres 2 - Les Anges de l'apocalypse, Les Rivières Pourpres 2: Les Anges de l'Apocalypse, Bíbor folyók 2.: Az apokalipszis angyalai, Les rivières pourpres II, Les Rivières Pourpres II: Les Anges de l'Apocalypse, 暗流2
Film rating
6.4
Rate12 votes
5.9IMDb
Updated 25 December 2023
Quotes
RedaYou still never told me.
Commissaire NiemansWhat?
RedaThe name of your dog.
Commissaire NiemansI found an interesting name, a dangerous dog's name.
RedaFor a Yorkshire?
Commissaire NiemansYes, I called him... Reda!
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Similar films for Crimson Rivers II: Angels of the Apocalypse