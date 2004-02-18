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Poster of Crimson Rivers II: Angels of the Apocalypse
6.4
Kinoafisha Films Crimson Rivers II: Angels of the Apocalypse
6.4

Crimson Rivers II: Angels of the Apocalypse

, 2004
Rivieres pourpres II - Les anges de l'apocalypse, Les
France / Thriller / 18+
Poster of Crimson Rivers II: Angels of the Apocalypse
6.4

Cast

Jean Reno
Jean Reno
Pierre Niemans
Benoit Magimel
Benoit Magimel
Reda
Christopher Lee
Christopher Lee
Heinrich von Garten
Johnny Hallyday
Johnny Hallyday
L'ermite borgne
Gabrielle Lazure
La femme de Philippe
Camille Natta
Marie
Augustin Legrand
Jésus
Serge Riaboukine
Le père Vincent
André Penvern
Le père Dominique
Francis Renaud
Flic Reda #1
Director Olivier Dahan
Writer Luc Besson, Jean-Christophe Grangé
Composer Frankii Elliott, Colin Towns
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2004
Online premiere 18 February 2004
World premiere 18 February 2004
Release date
14 April 2004 Russia
14 April 2004 Belarus
18 February 2004 Belgium 16
23 November 2004 Brazil
21 October 2004 Czechia
18 February 2004 France
8 April 2004 Germany
9 December 2004 Greece
14 October 2004 Hungary
26 March 2004 Italy
14 April 2004 Kazakhstan
12 July 2004 Lithuania
17 June 2004 Netherlands
8 October 2004 Poland
23 September 2004 Slovakia 15
18 February 2004 USA
14 April 2004 Ukraine
MPAA R
Budget €30,000,000
Worldwide Gross $40,152,148
Production Studio Légende, EuropaCorp, TF1 Films Production
Also known as
Les rivières pourpres II - Les anges de l'apocalypse, Crimson Rivers 2: Angels of the Apocalypse, Crimson Rivers II: Angels of the Apocalypse, De blodrøde floder 2, Die purpurnen Flüsse 2 - Die Engel der Apokalypse, Bíbor folyók 2 - Az apokalipszis angyalai, Crimson Rivers 2: The Angels of the Apocalypse, Crimson Rivers: Angels of the Apocalypse, De blodröda floderna II, De røde elvene 2, Dòng Sông Máu 2, Grimizne rijeke 2, I fiumi di porpora 2 - Gli angeli dell'apocalisse, Kıyamet melekleri, Kraujo upes 2: apokalipses angelai, Les Anges de l'apocalypse, Les Rivières pourpres 2 : Les Anges de l'apocalypse, Los ríos de color púrpura 2: Los ángeles del apocalipsis, Os Anjos do Apocalipse, Porfyra potamia 2: Oi angeloi tis Apokalypsis, Purppuravirrat 2 - Ilmestyskirjan enkelit, Purpurjõed II: maailmalõpu inglid, Purpurne reke 2: Anđeli apokalipse, Purpurové řeky 2: Andělé apokalypsy, Purpurové rieky 2: Anjeli apokalypsy, Purpurowe rzeki II: Aniołowie Apokalipsy, Râuri de purpură 2: Îngerii apocalipsei, Ríos de color púrpura 2, Ríos de color purpura 2: Los Ángeles del apocalipsis, Rios Vermelhos 2: Anjos do Apocalipse, Roodhaye Khoonin 2: Fereshtegane Akharozzaman, RP2 - Les Anges de l'apocalypse, Πορφυρά ποτάμια 2: Οι άγγελοι της αποκάλυψης, Багровые реки 2: Ангелы апокалипсиса, Багряні ріки 2: Янголи апокаліпсу, Пурпурните реки 2: Ангели на апокалипсиса, クリムゾン・リバー2 黙示録の天使たち, 赤色追緝令：末日審判, Crimson Rivers 2, Les Rivières pourpres 2 - Les Anges de l'apocalypse, Les Rivières Pourpres 2: Les Anges de l'Apocalypse, Bíbor folyók 2.: Az apokalipszis angyalai, Les rivières pourpres II, Les Rivières Pourpres II: Les Anges de l'Apocalypse, 暗流2

Film rating

6.4
Rate 12 votes
5.9 IMDb
Updated 25 December 2023
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