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Poster of Empire of the Wolves
6.7
Kinoafisha Films Empire of the Wolves
6.7

Empire of the Wolves

, 2005
Empire des loups, L'
France / Thriller, Drama, Action / 18+
Poster of Empire of the Wolves
6.7

Cast

Jean Reno
Jean Reno
Jean-Louis Schiffer
Arly Jover
Arly Jover
Anna Heymes
Laura Morante
Laura Morante
Mathilde Urano
Philippe du Janerand
Arnaud Duléry
Vincent Grass
Jean-Michel Tinivelli
Jocelyn Quivrin
Paul Nerteaux
Philippe Bas
Laurent
David Kammenos
David Kammenos
Azer Zeki
Didier Sauvegrain
Dr. Ackerman
Patrick Floersheim
Philippe Charlier
Director Chris Nahon
Writer Christian Clavier, Simon Michaël, Jean-Christophe Grangé, Chris Nahon, Franck Ollivier
Composer Luca De' Medici, Grégory Fougères, Dan Levy, Olivia Merilahti
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 2 hours 8 minutes
Production year 2005
Online premiere 20 April 2005
World premiere 20 April 2005
Release date
28 July 2005 Russia Централ Партнершип
28 July 2005 Belarus
20 April 2005 Belgium 18
20 April 2005 France
25 August 2005 Germany
8 September 2005 Greece
30 September 2005 Italy
28 July 2005 Kazakhstan
27 December 2005 USA
28 July 2005 Ukraine
MPAA R
Budget €24,000,000
Worldwide Gross $12,373,145
Production Gaumont, TF1 Films Production, Kairos
Also known as
L'empire des loups, Empire of the Wolves, Carstvo vukova, El imperio de los lobos, Das Imperium der Wölfe, Farkasok birodalma, I aftokratoria ton lykon, Império dos Lobos, Imperiul lupilor, Imperium wilków, Kurtlar imparatorluğu, L'imperi dels llops, L'impero dei lupi, O Império dos Lobos, Ríša vlkov, Říše vlkú, Sutten valtakunta, Ulvenes rige, Vargarnas rike, Vilku imperija, Vilku impērija, Η αυτοκρατορία των λύκων, Империя волков, Империята на вълците, Імперія вовків, エンパイア・オブ・ザ・ウルフ, 殘骸密碼, 豺狼帝国

Film rating

6.7
Rate 11 votes
5.8 IMDb
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Updated 11 June 2024
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