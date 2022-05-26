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Poster of Broker
6.9
Broker - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Broker
6.9

Broker

, 2022
Beurokeo / Broker
South Korea / Romantic / 18+
Trailers
Poster of Broker
6.9
Broker - Dubbed trailer
Broker  Dubbed trailer

Cast

Song Kang-ho
Song Kang-ho
Ha Sang-hyun
Lee Ji-eun
Lee Ji-eun
Moon So-young
Lee Joo-yeong
Lee Joo-yeong
Detective Lee
Gang Dong-won
Gang Dong-won
Dong-soo
Bae Doo-na
Bae Doo-na
Su-jin
Seung-soo Im
Hae-jin
Park Ji-yong
Woo-sung
Kim Sun-young
Kim Sun-young
Orphanage Director's Wife
Lee Moo-saeng
Lee Moo-saeng
Sun-ho
Lee Dong-hwi
Mr. Song
Director Hirokazu Koreeda
Writer Hirokazu Koreeda
Composer Jung Jae-il
Cast and Crew

Film details

Country South Korea
Runtime 2 hours 9 minutes
Production year 2022
Online premiere 4 July 2022
World premiere 26 May 2022
Release date
24 August 2023 Russia Русский репортаж
30 March 2023 Australia M
17 March 2023 Austria
31 August 2023 Azerbaijan 16+
6 April 2023 Brazil
24 August 2023 Bulgaria
23 December 2022 Finland
7 December 2022 France
24 August 2023 Georgia R
16 March 2023 Germany
3 February 2023 Great Britain
16 March 2023 Greece
23 June 2022 Hong Kong
20 January 2023 India A
15 June 2022 Indonesia
3 February 2023 Ireland
13 October 2022 Italy
24 June 2022 Japan G
24 August 2023 Kazakhstan 16+
24 August 2023 Kyrgyzstan 16+
24 August 2023 Moldova
27 April 2023 Montenegro
5 January 2023 Portugal
27 April 2023 Serbia
8 June 2022 South Korea 12
21 December 2022 Spain
9 December 2022 Sweden Btl
24 August 2023 Tajikistan
23 June 2022 Thailand
26 December 2022 USA R
24 August 2023 Uzbekistan 16+
MPAA R
Worldwide Gross $18,851,416
Production CJ ENM Co., Zip Cinema
Also known as
Beurokeo, Broker, Baby Broker, Baby, Box, Broker, Broker - Familie gesucht, Min vackra stjärna, Bebek Servisi, Bebî Burokâ, Broker - Intermediários, Broker: Intercambiando Vidas, Broker: Uma Nova Chance, Broker. Intercambiando vidas, Familie gesucht, Le buone stelle - Broker, Les Bonnes Etoiles, Les bonnes étoiles, Min vakre stjerne, Người Môi Giới, Os Premiados Broker, Pikku tähti, Regnen skyller alt bort, Τυχερό αστέρι, Посередник, Посредник, سمسار, 브로커, ベイビー・ブローカー, 嬰兒轉運站, 孩子轉運站, 掮客, 요람

Film rating

6.9
Rate 17 votes
7.1 IMDb
Updated 19 February 2026

Film Trailers

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Broker - Dubbed trailer
Broker Dubbed trailer
Broker - Trailer
Broker Trailer
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soundtrack Broker

Quotes

Dong-soo It might rain. Take an umbrella
Moon So-young Come and get me if it rains. With an umbrella.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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