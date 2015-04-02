Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Alice in Wonderland
Poster of Alice in Wonderland
Poster of Alice in Wonderland
Poster of Alice in Wonderland
Рейтинги
7.4 IMDb Rating: 7.3
Rate
4 posters
Kinoafisha Films Alice in Wonderland

Alice in Wonderland

Alice in Wonderland 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Alice stumbles into the world of Wonderland. Will she get home? Not if the Queen of Hearts has her way.
Country USA
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 1951
World premiere 26 July 1951
Release date
21 December 1951 Australia
4 December 1953 Austria
21 December 1951 Belgium
5 October 1990 Brazil
21 December 1951 Canada
26 December 1951 Denmark
21 March 1975 Finland
19 March 1975 France
9 March 1984 Germany
22 December 1969 Great Britain
15 December 1951 Greece
2 October 1952 Hong Kong
25 December 1952 Iceland
14 December 1951 Ireland
22 December 1951 Israel
13 March 1970 Italy
21 July 1973 Japan
24 December 1991 Kuwait
13 July 1963 Madagascar
1 January 1952 Mexico
6 December 1951 Netherlands
15 December 1951 New Zealand
26 December 1951 Norway
25 December 1961 Poland
20 December 1951 Portugal
3 October 1980 Spain
26 December 1951 Sweden
15 January 1954 Turkmenistan
15 March 1974 USA
MPAA G
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $2,507
Production Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Productions
Also known as
Alice in Wonderland, Alicia en el país de las maravillas, Alice au pays des merveilles, Alice im Wunderland, Alice i Eventyrland, Alice no País das Maravilhas, Алиса в Стране чудес, Alenka v rísi divu, Alenka v říši divů, Alica u zemlji čuda, Alica v krajine zázrakov, Alice csodaországban, Alice dar sarzamin-e ajayeb, Alice harikalar diyarında, Alice i underlandet, Alice Imedemaal, Alice în Tara Minunilor, Alice nel Paese delle Meraviglie, Alice no País das Fadas, Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên, Alicja w Krainie Czarów, Alisa stebuklų šalyje, Alisa u zemlji čudesa, Fushigi no Kuni no Arisu, Liisa Ihmemaassa, Lísa í Undralandi, Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, Алиса в страната на чудесата, Алиса у земљи чуда, Аліса в Дивокраї, ふしぎの国のアリス, 愛麗絲夢遊仙境
Director
Clyde Geronimi
Wilfred Jackson
Cast
Kathryn Beaumont
Ed Wynn
Cast and Crew
Similar films for Alice in Wonderland
Cinderella 7.3
Cinderella (1950)
Pinocchio 7.7
Pinocchio (1940)
Alice in Wonderland 6.9
Alice in Wonderland (2010)
Dumbo 7.0
Dumbo (1941)
Fantasia 8.1
Fantasia (1940)
Snow White and the Seven Dwarfs 7.6
Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Lady and the Tramp 8.1
Lady and the Tramp (1955)
Peter Pan 7.8
Peter Pan (1953)
101 Dalmatians 7.8
101 Dalmatians (1961)
Sleeping Beauty 8.0
Sleeping Beauty (1959)
The Adventures of Ichabod and Mr. Toad 6.9
The Adventures of Ichabod and Mr. Toad (1949)
Winnie the Pooh 7.5
Winnie the Pooh (2011)
Cartoon in Collections
Cartoons for Girls Cartoons for Girls
Best Disney Cartoons Best Disney Cartoons
Animated Films About Magic and Wizardry Animated Films About Magic and Wizardry

Cartoon rating

7.4
Rate 12 votes
7.3 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Cartoon reviews

sash 2 April 2015, 12:51
Помню ходил с ребенком 6ти лет, не смогли досидеть до половины ребенок плакал от страха... :( Ушли. Вобщем то, говорили, что это не классическая… Read more…
Мечта 2 April 2015, 12:51
Отличный фильм,графика не реальная)новая экранизация,новый жанр и мне очень понравилась сказка,своим детям обязательно покажу...Джонни Депп молодчик
Quotes
Alice If I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is because everything would be what it isn't. And contrary-wise; what it is it wouldn't be, and what it wouldn't be, it would. You see?
Listen to the
soundtrack Alice in Wonderland
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more