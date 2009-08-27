Country
Australia
Runtime
1 hour 39 minutes
Production year
2009
Online premiere
10 December 2010
World premiere
27 August 2009
Release date
|29 April 2010
|Australia
|
|
|16 October 2009
|Brazil
|
|
|6 May 2010
|Germany
|
|
|16 October 2009
|Great Britain
|
|
|16 October 2010
|Ireland
|
|
|21 January 2010
|Netherlands
|
|
|4 October 2010
|Portugal
|
|
|19 November 2009
|South Korea
|
|
|2 February 2010
|USA
|
|
MPAA
R
Budget
$12,000,000
Worldwide Gross
$1,333,377
Production
Icon Films, Framestore, UK Film Council
Also known as
Triangle, Aavelaiva Triangle, El barco fantasma, El triángulo, Ghost Ship, Háromszög, Navagio stin paranoia (Shipwreck in paranoia), Piąty wymiar, Şeytan Üçgeni, Tam Giác Quỷ, Triangle - Die Angst kommt in Wellen, Triângulo, Triângulo do Medo, Trikampis, Triunghiul, Trokut, Ναυάγιο στην παράνοια, Треугольник, Трикутник, Триъгълник, Троугао, トライアングル, 恐怖游轮, 汪洋血迷宮
не интересно - для просмотра фильма достаточно посмотреть трейлер (
сюжет какой-то недоделанный
игра актёров тоже не поражает,… Read more…