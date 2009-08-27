Menu
Рейтинги
6.9 IMDb Rating: 6.9
3 posters
Kinoafisha Films Triangle

Triangle

Triangle 18+
Triangle - trailer
Triangle  trailer
Country Australia
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2009
Online premiere 10 December 2010
World premiere 27 August 2009
Release date
29 April 2010 Australia
16 October 2009 Brazil
6 May 2010 Germany
16 October 2009 Great Britain
16 October 2010 Ireland
21 January 2010 Netherlands
4 October 2010 Portugal
19 November 2009 South Korea
2 February 2010 USA
MPAA R
Budget $12,000,000
Worldwide Gross $1,333,377
Production Icon Films, Framestore, UK Film Council
Also known as
Triangle, Aavelaiva Triangle, El barco fantasma, El triángulo, Ghost Ship, Háromszög, Navagio stin paranoia (Shipwreck in paranoia), Piąty wymiar, Şeytan Üçgeni, Tam Giác Quỷ, Triangle - Die Angst kommt in Wellen, Triângulo, Triângulo do Medo, Trikampis, Triunghiul, Trokut, Ναυάγιο στην παράνοια, Треугольник, Трикутник, Триъгълник, Троугао, トライアングル, 恐怖游轮, 汪洋血迷宮
Director
Christopher Smith
Christopher Smith
Cast
Melissa George
Melissa George
Michael Dorman
Michael Dorman
Henry Nixon
Liam Hemsworth
Liam Hemsworth
Rachael Carpani
Film rating

6.9
Rate 15 votes
6.9 IMDb
Film Reviews
Weteran Mc 29 June 2024, 00:39
Британский мистический триллер с элементами ужасов "Треугольник" перемещает нас в тройную временную петлю, в которой девушка, молодая мать… Read more…
Андрей 20 August 2025, 22:51
5 баллов из 10ти!
не интересно - для просмотра фильма достаточно посмотреть трейлер (
сюжет какой-то недоделанный
игра актёров тоже не поражает,… Read more…
Triangle - trailer
Triangle Trailer
