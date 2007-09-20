ProductionKarbo Vantas Entertainment, Fine Productions, Zip Films
Also known as
Los cronocrímenes, Timecrimes, Rewind, Time Crimes, Ajapättused, Crimes Temporais, Eglimata sto hrono, Els cronocrims, Időbűnök, Laiko nusikaltimai, Os Cronocrimes, Suç Zamanı, TIME CRIMES タイム クライムス, Timecrimes - Mord ist nur eine Frage der Zeit, Tội Ác Xoay Vòng, Uvězněni v čase, Vremenski zločini, Zbrodnie czasu, Εγκλήματα στο χρόνο, Временная петля, Временски злочини, Петля часу, 時間殺人, 超时空犯罪, Suç Zamani, 타임크라임
Film rating
7.0
Rate15 votes
7.1IMDb
Updated 26 August 2024
Stills
Quotes
[last lines]
ClaraHector...
HéctorIt's okay.
[throws the scissors]
HéctorWe still have a while before it starts raining.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.