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Poster of Timecrimes
7.0
Kinoafisha Films Timecrimes
7.0

Timecrimes

, 2007
Los cronocrímenes
Spain / Thriller, Sci-Fi / 18+
Poster of Timecrimes
7.0

Synopsis

A man accidentally gets into a time machine and travels back in time nearly an hour. Finding himself will be the first of a series of disasters of unforeseeable consequences.

Cast

Karra Elejalde
Karra Elejalde
Héctor
Candela Fernández
Clara
Nacho Vigalondo
Nacho Vigalondo
El Joven
Juan Inciarte
Héctor Ocasional
Barbara Goenaga
La Chica en el Bosque
Director Nacho Vigalondo
Writer Nacho Vigalondo
Composer Chuky Namanera
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2007
World premiere 20 September 2007
Release date
29 March 2008 Germany
6 February 2009 Great Britain
18 March 2010 Greece
1 November 2007 Italy VM14
27 June 2008 Portugal
27 June 2008 Spain
MPAA R
Budget $2,600,000
Worldwide Gross $553,198
Production Karbo Vantas Entertainment, Fine Productions, Zip Films
Also known as
Los cronocrímenes, Timecrimes, Rewind, Time Crimes, Ajapättused, Crimes Temporais, Eglimata sto hrono, Els cronocrims, Időbűnök, Laiko nusikaltimai, Os Cronocrimes, Suç Zamanı, TIME CRIMES タイム クライムス, Timecrimes - Mord ist nur eine Frage der Zeit, Tội Ác Xoay Vòng, Uvězněni v čase, Vremenski zločini, Zbrodnie czasu, Εγκλήματα στο χρόνο, Временная петля, Временски злочини, Петля часу, 時間殺人, 超时空犯罪, Suç Zamani, 타임크라임

Film rating

7.0
Rate 15 votes
7.1 IMDb
Updated 26 August 2024

Quotes

[last lines]
Clara Hector...
Héctor It's okay.
[throws the scissors]
Héctor We still have a while before it starts raining.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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