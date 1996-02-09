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Poster of Broken Arrow
6.1
Kinoafisha Films Broken Arrow
6.1

Broken Arrow

, 1996
Broken Arrow
USA / Action, Thriller / 18+
Poster of Broken Arrow
6.1

Synopsis

Terrorists steal nuclear warheads from the U.S. military but don't count on a pilot and park ranger spoiling their plans.

Cast

John Travolta
John Travolta
Vic Deakins
Christian Slater
Christian Slater
Riley Hale
Samantha Mathis
Terry Carmichael
Delroy Lindo
Delroy Lindo
Colonel Max Wilkins
Bob Gunton
Bob Gunton
Pritchett
Frank Whaley
Frank Whaley
Giles Prentice
Jack Thompson
Jack Thompson
Chairman, Joint Chief of Staff
Howie Long
Kelly
Vondie Curtis-Hall
Vondie Curtis-Hall
Lt. Colonel Sam Rhodes
Vyto Ruginis
Johnson
Director John Woo
Writer Graham Yost
Composer Hans Zimmer
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 1996
Online premiere 23 February 2021
World premiere 9 February 1996
Release date
9 February 1996 Russia 16+
11 August 1996 Australia
15 February 1996 Brazil 16
25 April 1996 Czechia U
6 March 1996 France
15 February 1996 Germany
11 April 1996 Great Britain
18 April 1996 Hungary
12 April 1996 Ireland
28 March 1996 Italy
9 February 1996 Kazakhstan
4 April 1996 Netherlands
25 April 1996 Portugal
9 February 1996 Romania 18
18 May 1996 South Korea 15
25 March 1996 Spain
9 February 1996 USA
9 February 1996 Ukraine
MPAA R
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $150,270,147
Production Twentieth Century Fox, Mark Gordon Productions, WCG Entertainment Productions
Also known as
Broken Arrow, Código flecha rota, Código: Flecha rota, A Última Ameaça, Broken arrow - operationen i öknen, Broken Arrow -Operaatio erämaassa, Broken Arrow: Alarma nuclear, Broken Arrow: Operaatio erämaassa, Code: Broken Arrow, Kırık Ok, Lūžusi strėlė, Mũi Tên Gãy, Nome in codice: Broken Arrow, Operação Flecha Quebrada, Operace: Zlomený šíp, Operácia Zlomený šíp, Operación Flecha Rota, Operation: Broken Arrow, Operatsioon: Murtud nool, Rés a pajzson, Slomljena strela, Slomljena strijela, Spasmeno velos, Tajna broń, Zlomljena puscica, Σπασμένο βέλος, Зламана стріла, Код 'Счупена стрела', Сломанная стрела, टूटा तीर, ब्रोकन एरो, ブロークン・アロー, 斷箭, 断剑行动, 斷箭行動, 断箭, 断箭行动

Film rating

6.1
Rate 14 votes
6.1 IMDb

Quotes

Giles Prentice A Broken what?
Secretary Baird Broken Arrow. It's a Class 4 Strategic Theatre Emergency. It's what we call it when we lose a nuclear weapon.
Giles Prentice I don't know what's scarier, losing nuclear weapons, or that it happens so often there's actually a term for it.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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