|20 February 2003
|Russia
|12+
|27 February 2003
|Australia
|7 March 2003
|Austria
|19 February 2003
|Belgium
|21 March 2003
|Bulgaria
|27 November 2002
|Canada
|PG
|13 February 2003
|Czechia
|27 June 2003
|Denmark
|28 February 2003
|Estonia
|19 February 2003
|France
|6 March 2003
|Germany
|28 February 2003
|Great Britain
|14 February 2003
|Greece
|13 March 2003
|Hungary
|21 March 2003
|Iceland
|25 June 2003
|India
|A
|28 February 2003
|Ireland
|15
|13 February 2003
|Israel
|28 March 2003
|Italy
|21 June 2003
|Japan
|G
|20 February 2003
|Kazakhstan
|24 February 2004
|Kuwait
|4 April 2003
|Latvia
|28 February 2003
|Lithuania
|11 April 2003
|Mexico
|B
|27 February 2003
|Netherlands
|12
|11 April 2003
|Norway
|12
|14 February 2003
|Poland
|25 April 2003
|Portugal
|M/12
|7 March 2003
|Romania
|1 March 2003
|Serbia
|12 February 2003
|Singapore
|NC16
|6 March 2003
|Slovenia
|28 February 2003
|South Africa
|13
|18 April 2003
|South Korea
|12
|14 February 2003
|Spain
|28 February 2003
|Sweden
|11
|6 March 2003
|Switzerland
|12
|11 April 2003
|Taiwan
|21 February 2003
|Turkey
|27 November 2002
|USA
|20 February 2003
|Ukraine
Steven Soderbergh has been quoted as saying that if viewers don't take to the first 10 minutes of the film, they may as well walk out.