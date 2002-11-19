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Poster of Solaris
6.4
Kinoafisha Films Solaris
6.4

Solaris

, 2002
Solaris
USA / Sci-Fi, Drama, Romantic / 18+
Poster of Solaris
6.4

Synopsis

A troubled psychologist is sent to investigate the crew of an isolated research station orbiting a bizarre planet.

Cast

George Clooney
George Clooney
Kelvin
Viola Davis
Viola Davis
Gordon
Ulrich Tukur
Ulrich Tukur
Gibarian
Jeremy Davies
Jeremy Davies
Snow
Natascha McElhone
Natascha McElhone
Rheya
John Cho
John Cho
DBA Emissary #1
Morgan Rusler
DBA Emissary #2
Shane Skelton
Gibarian's Son
Donna Kimball
Mrs. Gibarian
Michael Ensign
Friend #1
Director Steven Soderbergh
Writer Stanislaw Lem, Steven Soderbergh
Composer Cliff Martinez
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2002
Online premiere 27 May 2022
World premiere 19 November 2002
Release date
20 February 2003 Russia 12+
27 February 2003 Australia
7 March 2003 Austria
19 February 2003 Belgium
21 March 2003 Bulgaria
27 November 2002 Canada PG
13 February 2003 Czechia
27 June 2003 Denmark
28 February 2003 Estonia
19 February 2003 France
6 March 2003 Germany
28 February 2003 Great Britain
14 February 2003 Greece
13 March 2003 Hungary
21 March 2003 Iceland
25 June 2003 India A
28 February 2003 Ireland 15
13 February 2003 Israel
28 March 2003 Italy
21 June 2003 Japan G
20 February 2003 Kazakhstan
24 February 2004 Kuwait
4 April 2003 Latvia
28 February 2003 Lithuania
11 April 2003 Mexico B
27 February 2003 Netherlands 12
11 April 2003 Norway 12
14 February 2003 Poland
25 April 2003 Portugal M/12
7 March 2003 Romania
1 March 2003 Serbia
12 February 2003 Singapore NC16
6 March 2003 Slovenia
28 February 2003 South Africa 13
18 April 2003 South Korea 12
14 February 2003 Spain
28 February 2003 Sweden 11
6 March 2003 Switzerland 12
11 April 2003 Taiwan
21 February 2003 Turkey
27 November 2002 USA
20 February 2003 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $47,000,000
Worldwide Gross $30,002,758
Production Twentieth Century Fox, Lightstorm Entertainment
Also known as
Solaris, सोलारिस, Soliaris, Σολάρις, Соларис, Солярис, Соляріс, ソラリス, 索拉力星, 索拉里斯, 솔라리스, ソラリス：2002

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.2 IMDb
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soundtrack Solaris

Quotes

Chris Kelvin Earth. Even the word sounded strange to me now... unfamiliar. How long had I been gone? How long had I been back? Did it matter? I tried to find the rhythm of the world where I used to live. I followed the current. I was silent, attentive, I made a conscious effort to smile, nod, stand, and perform the millions of gestures that constitute life on earth. I studied these gestures until they became reflexes again. But I was haunted by the idea that I remembered her wrong, and somehow I was wrong about everything.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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