Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Cast Away
Poster of Cast Away
Poster of Cast Away
Рейтинги
8.3 IMDb Rating: 7.8
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Cast Away

Cast Away

Cast Away 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A FedEx executive must transform himself physically and emotionally to survive a crash landing on a deserted island.
Cast Away - trailer
Cast Away  trailer
Country USA
Runtime 2 hours 23 minutes
Production year 2000
Online premiere 1 October 2021
World premiere 7 December 2000
Release date
25 January 2001 Russia 12+
25 January 2001 Argentina
18 January 2001 Australia
12 January 2001 Austria
17 January 2001 Belgium
26 January 2001 Brazil
22 December 2000 Canada PG
11 January 2001 Czechia
19 January 2001 Denmark
7 February 2001 Egypt
9 March 2001 Estonia
26 January 2001 Finland
17 January 2001 France
11 January 2001 Germany
12 January 2001 Great Britain
2 February 2001 Greece
24 January 2001 Hong Kong
8 February 2001 Hungary
26 January 2001 Iceland
2 March 2001 India UA
20 January 2001 Indonesia
12 January 2001 Ireland
18 January 2001 Israel
12 January 2001 Italy
24 February 2001 Japan
7 December 2000 Kazakhstan
7 February 2001 Kuwait
16 February 2001 Lithuania
1 March 2001 Malaysia
18 January 2001 Netherlands
22 March 2001 New Zealand
26 January 2001 Norway
1 February 2001 Peru
14 February 2001 Philippines PG
19 January 2001 Poland
19 January 2001 Portugal
11 January 2001 Puerto Rico
16 March 2001 Romania
24 January 2001 Singapore
11 January 2001 Slovakia
18 January 2001 Slovenia
3 February 2001 South Korea
19 January 2001 Spain
12 January 2001 Sweden
17 January 2001 Switzerland
24 January 2001 Taiwan
24 January 2001 Thailand
23 February 2001 Turkey
22 December 2000 USA
7 December 2000 Ukraine
2 February 2001 Uruguay
23 February 2001 Yugoslavia
MPAA PG-13
Budget $90,000,000
Worldwide Gross $429,632,142
Production Twentieth Century Fox, Dreamworks Pictures, ImageMovers
Also known as
Cast Away, Náufrago, Cast Away - Verschollen, Seul au monde, Brodolom, Brodolom života, Cast Away - O Náufrago, Cast Away - poza światem, Cast Away - Tuuliajolla, Door oftade, Kaldale uhutud, Manbuz, Một Mình Trên Hoang Đảo, Nàufrag, Naufragiatul, Navagos, O Náufrago, Odamlardan yiroqda, Pamestais, Prarastasis, Stroskotanec, Számkivetett, Trosecnik, Trosečník, Tuuliajolla, Yeni Hayat, Ο ναυαγός, Вигнанець, Изгнаник, Изгой, Корабокрушенецът, Отпадник, कास्ट अवे, キャスト・アウェイ, 浩劫重生, 荒岛余生, 荒岛男人
Director
Robert Zemeckis
Robert Zemeckis
Cast
Tom Hanks
Tom Hanks
Lari White
Lari White
Helen Hunt
Helen Hunt
Peter von Berg
Peter von Berg
Chris Noth
Chris Noth
Cast and Crew
Similar films for Cast Away
Not Without Hope 6.7
Not Without Hope (2024)
Saving Mr. Banks 7.5
Saving Mr. Banks (2013)
Captain Phillips 7.6
Captain Phillips (2013)
Road to Perdition 7.7
Road to Perdition (2002)
Philadelphia 7.8
Philadelphia (1993)
News of the World 6.9
News of the World (2020)
Apollo 13 7.8
Apollo 13 (1995)
A Beautiful Day in the Neighborhood 7.2
A Beautiful Day in the Neighborhood (2019)
Sully 7.6
Sully (2016)
Inferno 7.0
Inferno (2016)
Bridge of Spies 7.5
Bridge of Spies (2015)
Life of Pi 7.8
Life of Pi (2012)
Film in Collections
Movies Set on Islands Movies Set on Islands

Film rating

8.3
Rate 89 votes
7.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  85
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Vladimir 26 June 2023, 12:20
Одна из лучших ролей Тома Хэнкса. Думаю, именно по ней он мне и так хорошо запомнился. В фильме есть и доля комедии, и драмы.
Вообще, очень люблю… Read more…
Quotes
Chuck Noland We both had done the math. Kelly added it all up and... knew she had to let me go. I added it up, and knew that I had... lost her. 'cos I was never gonna get off that island. I was gonna die there, totally alone. I was gonna get sick, or get injured or something. The only choice I had, the only thing I could control was when, and how, and where it was going to happen. So... I made a rope and I went up to the summit, to hang myself. I had to test it, you know? Of course. You know me. And the weight of the log, snapped the limb of the tree, so I-I - , I couldn't even kill myself the way I wanted to. I had power over *nothing*. And that's when this feeling came over me like a warm blanket. I knew, somehow, that I had to stay alive. Somehow. I had to keep breathing. Even though there was no reason to hope. And all my logic said that I would never see this place again. So that's what I did. I stayed alive. I kept breathing. And one day my logic was proven all wrong because the tide came in, and gave me a sail. And now, here I am. I'm back. In Memphis, talking to you. I have ice in my glass... And I've lost her all over again. I'm so sad that I don't have Kelly. But I'm so grateful that she was with me on that island. And I know what I have to do now. I gotta keep breathing. Because tomorrow the sun will rise. Who knows what the tide could bring?
Film Trailers All trailers
Cast Away - trailer
Cast Away Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more