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Poster of Wait for Me
7.7
Kinoafisha Films Wait for Me
7.7

Wait for Me

, 1943
Zhdi menya
USSR / War, Drama / 18+
Poster of Wait for Me
7.7

Cast

Lyudmila Glazova
Lev Sverdlin
Misha
Mikhail Nazvanov
Aleksei
Valentina Serova
Valentina Serova
Lisa
Yelena Tyapkina
Mariya
Mikhail Nazvanov
Aleksei
Boris Blinov
Nikolai
Nina Zorskaya
Nina Zorskaya
Sonya
Andrei Apsolon
Gunner
Pavel Geraga
Fedya
Andrey Martynov
Partisan
Director Aleksandr Stolper, Boris Ivanov
Writer Konstantin Simonov
Composer Nikolai Kryukov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1943
World premiere 1 November 1943
Release date
7 September 1945 Czechoslovakia
17 March 1945 USA
1 November 1943 USSR
Production Mosfilm, Tsentralnuyu Obedinyonnuyu Kinostudiyu (TsOKS)
Also known as
Zhdi menya, Akit visszavárnak..., Aspettami, Attends-moi, Attens-moi, Čekaj me, Czekaj na mnie, Odota minua!, Perimene me, Rysk kärlek, Vent paa mig, Wacht op mij, Wait for Me, Warte auf mich, Жди меня

Film rating

7.7
Rate 23 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  691 In the War genre  35 In the Drama genre  314 In films of USSR  68 In films of 1943  2
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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