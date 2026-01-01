Cast
Cast and Crew
Writer
Konstantin Simonov
Composer
Nikolai Kryukov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
1943
World premiere
1 November 1943
Release date
|7 September 1945
|Czechoslovakia
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|17 March 1945
|USA
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|1 November 1943
|USSR
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Production
Mosfilm, Tsentralnuyu Obedinyonnuyu Kinostudiyu (TsOKS)
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