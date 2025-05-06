Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Retribution
7.3
Kinoafisha Films Retribution
7.3

Retribution

, 1967
Vozmezdie
USSR / Drama, War / 18+
Poster of Retribution
7.3

Cast

Kirill Lavrov
Kirill Lavrov
Ivan Sinzov
Anatoliy Papanov
Anatoliy Papanov
General Serpilin
Ludmila Ivanovna Krylova
Ludmila Ivanovna Krylova
Tanja Ovsyannikova
Aleksandr Plotnikov
Kuzmich
Yuriy Stoskov
Levashov
Yuri Vizbor
Yuri Vizbor
Zakharov
Sergey Shakurov
Sergey Shakurov
Ilyin
Igor Starygin
Igor Starygin
Nina Urgant
Nina Urgant
Grigoriy Gay
Berezhnoy
Director Aleksandr Stolper
Writer Konstantin Simonov, Aleksandr Stolper
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 1967
World premiere 6 June 1967
Release date
6 June 1967 Russia 16+
21 August 1970 Germany
10 October 1967 USA
19 May 1969 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Vozmezdie, Man wird nicht als Soldat geboren, Nem születünk katonának, Nikt nie rodzi się żołnierzem, Retribution, Soldatami ne roshdajutsja, Soldiers Aren't Born, Возмездие, Солдатами не рождаются

Film rating

7.3
Rate 16 votes
7.2 IMDb
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Retribution

The Alive and the Dead
The Alive and the Dead Drama, War
1963, USSR
7.0
Charodei
Charodei Sci-Fi, Comedy
2017, Russia
5.0
Bless the Woman
Bless the Woman Romantic
2003, Russia
6.0
The Star
The Star Drama, War, Adventure, History
2002, Russia
7.0
Batalyony prosyat ognya
Batalyony prosyat ognya War, Drama
1985, USSR
7.0
Offered for Singles
Offered for Singles Romantic
1983, USSR
6.0
Charodei
Charodei Musical, Sci-Fi, Romantic
1982, USSR
7.0
Staryy novyy god
Staryy novyy god Comedy
1980, USSR
7.0
Daily Train
Daily Train Drama
1976, USSR
7.0
Hot Snow
Hot Snow Drama, War
1972, USSR
7.0
Officers
Officers Drama, Romantic
1971, USSR
7.0
Trial on the Road
Trial on the Road Drama, War
1971, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more