Рейтинги
7.2 IMDb Rating: 6.3
2 posters
Arch of Triumph

Arch of Triumph 18+
Synopsis

Illegal refugees lead dark lives in pre-World War II Paris.
Country USA
Runtime 2 hours 13 minutes
Production year 1948
World premiere 17 February 1948
Release date
28 March 1952 Germany
23 August 1948 Great Britain
14 February 1949 Sweden
17 February 1948 USA
Budget $5,000,000
Production Enterprise Productions, Arch of Triumph Inc.
Also known as
Arch of Triumph, Erich Maria Remarque's Arch of Triumph, O Arco do Triunfo, Triumfbuen, Triumphbogen, A diadalív árnyékában, Arc de triomphe, Arco de triunfo, Arco del triunfo, Arco di trionfo, Arco do Triunfo, Arcul de triumf, I apsis tou thriamvou, Łuk triumfalny, Riemukaari, Slavolok zmage, Triumfa Arka, Triumfalna kapija, Triumfbågen, Triumphbågen, Zafer Abidesi, Триумфалната арка, Триумфальная арка, 凱旋門
Director
Lewis Milestone
Cast
Ingrid Bergman
Ingrid Bergman
Charles Boyer
Charles Boyer
Charles Laughton
Ruth Nelson
Art Smith
Cast and Crew
Film rating

7.2
Rate 22 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1436
