Adam Had Four Sons, Adam hatte vier Söhne, La famille Stoddard, Los cuatro hijos de Adán, Os Quatro Filhos de Adão, Aatamilla oli neljä poikaa, Adam avait quatre fils, Adam had vier zonen, Adam had vier zoons, Adam hadde fire sønner, Adam hade fyra söner, Az idegen nő, De fire brødre, I gynaika tou olethrou, La famiglia Stoddard, Legacy, Los cuatro hijos, Opoffering, Sonsuz aşk, Η γυναίκα του ολέθρου, Адам имаше четири сина, У Адама было четыре сына, 四人の息子（1941）
Film rating
6.6
Rate12 votes
6.7IMDb
Updated 12 November 2020
Stills
Quotes
Cousin PhilippaIt's too light. I like darkness; because, my deeds are evil.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.