Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Adam Had Four Sons
6.6
Kinoafisha Films Adam Had Four Sons
6.6

Adam Had Four Sons

, 1941
Adam Had Four Sons
USA / Drama, Romantic / 18+
Poster of Adam Had Four Sons
6.6

Synopsis

A governess becomes the center of a wealthy family after her employer's wife dies.

Cast

Ingrid Bergman
Ingrid Bergman
Emilie Gallatin
Warner Baxter
Warner Baxter
Adam Stoddard
Susan Hayward
Hester Stoddard
Fay Wray
Molly Stoddard
Richard Denning
Jack Stoddard (older)
Johnny Downs
David Stoddard (older)
Robert Shaw
Chris Stoddard (older)
Charles Lind
Phillip Stoddard (older)
Billy Ray
Jack Stoddard (younger)
Steven Muller
David Stoddard (younger)
Director Gregory Ratoff
Writer William Hurlbut, Michael Blankfort, Charles Bonner
Composer W. Franke Harling
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 1941
World premiere 27 March 1941
Release date
26 June 1947 Hungary 18
27 March 1941 USA
Budget $488,000
Production Columbia Pictures
Also known as
Adam Had Four Sons, Adam hatte vier Söhne, La famille Stoddard, Los cuatro hijos de Adán, Os Quatro Filhos de Adão, Aatamilla oli neljä poikaa, Adam avait quatre fils, Adam had vier zonen, Adam had vier zoons, Adam hadde fire sønner, Adam hade fyra söner, Az idegen nő, De fire brødre, I gynaika tou olethrou, La famiglia Stoddard, Legacy, Los cuatro hijos, Opoffering, Sonsuz aşk, Η γυναίκα του ολέθρου, Адам имаше четири сина, У Адама было четыре сына, 四人の息子（1941）

Film rating

6.6
Rate 12 votes
6.7 IMDb
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Adam Had Four Sons

Intermezzo
Intermezzo Drama, Romantic
1939, USA
6.0
The Men in Her Life
The Men in Her Life Romantic, Musical, Drama
1941, USA
6.0
Arch of Triumph
Arch of Triumph Drama, Romantic
1948, USA
7.0
A Matter of Time
A Matter of Time Drama, Romantic, Fantasy
1976, USA / Italy
5.0
The Visit
The Visit Drama
1964, USA
7.0
The Surf
The Surf Drama
1935, Sweden
5.0
Rage in Heaven
Rage in Heaven Thriller, Drama
1941, USA
6.0
Made for Each Other
Made for Each Other Comedy, Drama, Romantic
1939, USA
6.0
Munkbrogreven
Munkbrogreven Romantic, Comedy
1935, Sweden
5.0
Stromboli
Stromboli Drama
1950, Italy
7.0
Goodbye Again
Goodbye Again Drama, Romantic
1961, France / USA
7.0
Fear
Fear Drama
1954, Italy
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more