Casablanca
18+
Country
USA
Runtime
1 hour 43 minutes
Production year
1942
Online premiere
15 April 2008
World premiere
26 November 1942
Release date
|10 August 1960
|Argentina
|23 November 1951
|Australia
|10 September 1948
|Austria
|30 May 1985
|Belgium
|17 September 1943
|Brazil
|6 September 2010
|Canada
|22 November 2012
|Chile
|1 April 2005
|China
|9 October 2003
|Czechia
|28 March 1947
|Czechoslovakia
|4 June 1951
|Denmark
|7 July 2021
|Estonia
|MS12
|20 July 1962
|Finland
|19 January 2005
|France
|18 July 2002
|Germany
|3 July 1992
|Great Britain
|16 September 2010
|Greece
|1 July 1948
|Hong Kong
|30 January 1947
|Hungary
|14 June 1946
|Iceland
|3 October 1946
|Italy
|18 January 1975
|Japan
|15 September 2023
|Kuwait
|27 November 2022
|Latvia
|N12
|19 September 2017
|Lithuania
|4 March 1943
|Mexico
|28 August 1992
|Netherlands
|25 June 1946
|Norway
|20 February 2014
|Peru
|12 June 1992
|Philippines
|26 September 2009
|Poland
|19 December 2013
|Portugal
|3 April 1999
|South Korea
|19 December 1946
|Spain
|10 October 1943
|Sweden
|12 June 2020
|Taiwan, Province of China
|18 May 2023
|Thailand
|23 April 1993
|Turkey
|18 January 1949
|USA
|9 April 1943
|Uruguay
MPAA
PG
Budget
$950,000
Worldwide Gross
$4,732,250
Production
Warner Bros.
Also known as
Casablanca, Касабланка, Kasablanka, Kazablanka, Казабланка, 北非諜影, Chuyện Tình Thế Chiến, Everybody Comes to Rick's, Kasaburanka, Καζαμπλάνκα, كازابلانكا, 카사블랑카, カサブランカ, 北非谍影, 卡萨布兰卡