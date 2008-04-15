Menu
Kinoafisha Films Casablanca

Casablanca

Casablanca 18+
Synopsis

In Casablanca in December 1941, a cynical American expatriate encounters a former lover, with unforeseen complications.
Casablanca - trailer with russian subtitles
Casablanca  trailer with russian subtitles
Country USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 1942
Online premiere 15 April 2008
World premiere 26 November 1942
Release date
10 August 1960 Argentina
23 November 1951 Australia
10 September 1948 Austria
30 May 1985 Belgium
17 September 1943 Brazil
6 September 2010 Canada
22 November 2012 Chile
1 April 2005 China
9 October 2003 Czechia
28 March 1947 Czechoslovakia
4 June 1951 Denmark
7 July 2021 Estonia MS12
20 July 1962 Finland
19 January 2005 France
18 July 2002 Germany
3 July 1992 Great Britain
16 September 2010 Greece
1 July 1948 Hong Kong
30 January 1947 Hungary
14 June 1946 Iceland
3 October 1946 Italy
18 January 1975 Japan
15 September 2023 Kuwait
27 November 2022 Latvia N12
19 September 2017 Lithuania
4 March 1943 Mexico
28 August 1992 Netherlands
25 June 1946 Norway
20 February 2014 Peru
12 June 1992 Philippines
26 September 2009 Poland
19 December 2013 Portugal
3 April 1999 South Korea
19 December 1946 Spain
10 October 1943 Sweden
12 June 2020 Taiwan, Province of China
18 May 2023 Thailand
23 April 1993 Turkey
18 January 1949 USA
9 April 1943 Uruguay
MPAA PG
Budget $950,000
Worldwide Gross $4,732,250
Production Warner Bros.
Also known as
Casablanca, Касабланка, Kasablanka, Kazablanka, Казабланка, 北非諜影, Chuyện Tình Thế Chiến, Everybody Comes to Rick's, Kasaburanka, Καζαμπλάνκα, كازابلانكا, 카사블랑카, カサブランカ, 北非谍影, 卡萨布兰卡
Director
Michael Curtiz
Cast
Humphrey Bogart
Ingrid Bergman
Peter Lorre
Conrad Veidt
Claude Rains
Cast and Crew
Film rating

8.3
Rate 23 votes
8.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  142 In the Drama genre  59 In the Romantic genre  14 In films of USA  87
Film Reviews
Casablanca - trailer with russian subtitles
Casablanca - trailer
Stills
