Rating:
6.2 (Kinoafisha) / 5.5 (IMDb)
Posters: 2
Kinoafisha Films The Day the Earth Stood Still

The Day the Earth Stood Still

The Day the Earth Stood Still 18+
Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2008
Online premiere 10 December 2008
World premiere 10 December 2008
Release date
11 December 2008 Russia Двадцатый Век Фокс 16+
17 December 2008 Australia
11 December 2008 Belarus
10 December 2008 Belgium 16
12 December 2008 Brazil
11 December 2008 Czechia
12 December 2008 Denmark
10 December 2008 France
10 December 2008 Germany
12 December 2008 Great Britain
11 December 2008 Greece
12 December 2008 Ireland 12A
11 December 2008 Israel
12 December 2008 Italy
19 December 2008 Japan
11 December 2008 Kazakhstan
11 December 2008 Netherlands 12
17 December 2008 New Zealand
11 December 2008 Portugal
11 December 2008 Slovakia
24 December 2008 South Korea 12
12 December 2008 Spain 7
12 December 2008 USA
11 December 2008 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $80,000,000
Worldwide Gross $233,093,859
Production Twentieth Century Fox, 3 Arts Entertainment, Dune Entertainment III
Also known as
The Day the Earth Stood Still, El día que la tierra se detuvo, O Dia em que a Terra Parou, День, когда Земля остановилась, Amikor megállt a Föld, Chikyû ga seishi suru hi, D.T.E.S.S., Dan kad se Zemlja zaustavila, Dan kada je Zemlja stala, Dan, ko bo obstala zemlja, Den, kdy se zastavila Země, Deň, keď sa zastavila Zem, Der Tag, an dem die Erde stillstand, Diena, kad apstājās Zeme, Diena, kai sustojo Žemė, Dünyanın Durduğu Gün, Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia, El día que paralizaron la tierra, Keshe'ha'olam amad mi'lehet, Le jour où la Terre s'arrêta, Ngày Trái Đất Ngừng Quay, Otan i gi stamatisei, Päev, kui maailm jäi seisma, Päivä jona maailma pysähtyi, Poolaga Piralayam, The Day the Earth Stood Still: The IMAX Experience, Ultimátum a la Tierra, Ultimatum alla Terra, Yer to'xtagan kun, Yerin dayandığı gün, Ziua in care Pamantul se opri, Όταν η Γη σταματήσει, День, коли Земля зупинилась, Денят, в който Земята спря, Жердің тоқтаған күні, ذا داي ذا إيرث ستود ستيل, 地球が静止する日, 當地球停止轉動
Director
Scott Derrickson
Cast
Keanu Reeves
Jennifer Connelly
Jaden Smith
Kathy Bates
Aaron Douglas
5.5 (IMDb)
Place in the rating:
Overall ranking: 2993
Goofs

No British news organisation would display the Union Flag as its banner. The Union Flag is not commonly flown around the country. It's never shown on television; broadcasters assume viewers already know which country they're in.

Quotes
Professor Barnhardt There must be alternatives. You must have some technology that could solve our problem.
Klaatu Your problem is not technology. The problem is you. You lack the will to change.
Professor Barnhardt Then help us change.
Klaatu I cannot change your nature. You treat the world as you treat each other.
Professor Barnhardt But every civilization reaches a crisis point eventually.
Klaatu Most of them don't make it.
Professor Barnhardt Yours did. How?
Klaatu Our sun was dying. We had to evolve in order to survive.
Professor Barnhardt So it was only when your world was threated with destruction that you became what you are now.
Klaatu Yes.
Professor Barnhardt Well that's where we are. You say we're on the brink of destruction and you're right. But it's only on the brink that people find the will to change. Only at the precipice do we evolve. This is our moment. Don't take it from us, we are close to an answer.
