Film Reviews
No reviewsWrite review
|11 December 2008
|Russia
|Двадцатый Век Фокс
|16+
|17 December 2008
|Australia
|11 December 2008
|Belarus
|10 December 2008
|Belgium
|16
|12 December 2008
|Brazil
|11 December 2008
|Czechia
|12 December 2008
|Denmark
|10 December 2008
|France
|10 December 2008
|Germany
|12 December 2008
|Great Britain
|11 December 2008
|Greece
|12 December 2008
|Ireland
|12A
|11 December 2008
|Israel
|12 December 2008
|Italy
|19 December 2008
|Japan
|11 December 2008
|Kazakhstan
|11 December 2008
|Netherlands
|12
|17 December 2008
|New Zealand
|11 December 2008
|Portugal
|11 December 2008
|Slovakia
|24 December 2008
|South Korea
|12
|12 December 2008
|Spain
|7
|12 December 2008
|USA
|11 December 2008
|Ukraine
No British news organisation would display the Union Flag as its banner. The Union Flag is not commonly flown around the country. It's never shown on television; broadcasters assume viewers already know which country they're in.