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Poster of Must Love Dogs
5.8
Kinoafisha Films Must Love Dogs
5.8

Must Love Dogs

, 2005
Must Love Dogs
USA / Romantic, Comedy / 18+
Poster of Must Love Dogs
5.8

Cast

Diane Lane
Diane Lane
Sarah
John Cusack
John Cusack
Jake
Elizabeth Perkins
Elizabeth Perkins
Carol
Dermot Mulroney
Dermot Mulroney
Bob
Christopher Plummer
Christopher Plummer
Bill
Stockard Channing
Stockard Channing
Dolly
Ben Shenkman
Ben Shenkman
Brad William Henke
Leo
Julie Gonzalo
June
Ali Hillis
Ali Hillis
Christine
Kirk Trutner
Amy Kidd
Director Gary David Goldberg
Writer Claire Cook, Gary David Goldberg
Composer Craig Armstrong
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2005
Online premiere 25 August 2005
World premiere 21 July 2005
Release date
10 November 2005 Russia КароПрокат 16+
10 November 2005 Belarus
26 August 2005 Brazil
5 October 2005 France TP
24 August 2005 Germany
16 September 2005 Great Britain
23 January 2006 Greece
21 October 2005 Italy
10 November 2005 Kazakhstan
22 September 2005 Spain
21 July 2005 USA
10 November 2005 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $58,231,520
Production Warner Bros., Team Todd, Ubu Productions
Also known as
Must Love Dogs, Frau mit Hund sucht Mann mit Herz, Se busca pareja, ...Y que le gusten los perros, Anunț matrimonial, aşkla randevu, Doit aimer les chiens, Facet z ogłoszenia, Kutyátlanok kíméljenek, La main au collier, Matte söker husse, Meklēju suņumīli, Mulher com Cão Procura Homem com Coração, On mora voleti pse, Partnerperfetto.com, Peab armastama koeri, Phải Yêu Chó, Procura-se um Amor que Goste de Cachorros, Rad mora imeti pse, Risô no koibito dotto komu, Risô no koibito.com, Trebuie să iubească câinii, Trebuie să iubească cîinii, Turi mylėti šunis, Vain koiraihmisille, Voliš li pse, Ζητείται φιλόζωος, И да обичаш кучета, Любов до собак обов'язкова, Любовь к собакам обязательна, 愛狗男人請來電, 理想の恋人.com

Film rating

5.8
Rate 10 votes
6 IMDb
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Best Comedies 
Updated 9 December 2020
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soundtrack Must Love Dogs

Quotes

Sarah I want to be in love. I want to wake up next to someone and see them smile, do the whole Sunday breakfast thing, go out and get the paper, stay in bed together all day.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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