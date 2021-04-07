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Poster of Brazil
8.2
Kinoafisha Films Brazil
8.2

Brazil

, 1985
Brazil
Great Britain / Sci-Fi / 18+
Poster of Brazil
8.2

Cast

Jonathan Pryce
Jonathan Pryce
Sam Lowry
Robert De Niro
Robert De Niro
Harry Tuttle
Bob Hoskins
Bob Hoskins
Spoor
Katherine Helmond
Mrs. Ida Lowry
Kim Greist
Jill Layton
Ian Holm
Ian Holm
Mr. Kurtzmann
Michael Palin
Michael Palin
Jack Lint
Ian Richardson
Ian Richardson
Mr. Warrenn
Peter Vaughan
Mr. Helpmann
Jim Broadbent
Jim Broadbent
Dr. Jaffe
Director Terry Gilliam
Writer Tom Stoppard, Charles McKeown, Terry Gilliam
Composer Michael Kamen
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 2 hours 23 minutes
Production year 1985
Online premiere 1 August 2018
World premiere 20 February 1985
Release date
20 February 1985 Russia 16+
20 May 1985 Argentina
12 September 1985 Australia
17 October 1985 Brazil
19 February 1986 Canada
17 October 1985 Colombia
19 April 1985 Denmark
16 August 1985 Finland
20 February 1985 France
26 April 1985 Germany
22 February 1985 Great Britain
1 December 1985 Greece
18 April 1986 Hong Kong
5 May 1988 Hungary
29 March 1985 Ireland
23 August 1985 Italy
10 October 1986 Japan
20 February 1985 Kazakhstan
7 November 2024 Lithuania N13
28 February 1985 Netherlands
18 March 1985 New Zealand R13
1 June 1985 Norway
19 December 1985 Peru
12 June 1985 Portugal
13 July 1990 Singapore
5 October 2017 Slovakia
9 October 1997 Spain
15 March 1985 Sweden
18 December 1985 USA
20 February 1985 Ukraine
5 December 1985 Uruguay
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $9,953,708
Production Embassy International Pictures
Also known as
Brazil, Brasil, Brazilija, Бразилия, 1984 and 1/2, 1984½, Anh Chàng Hay Mơ, Brazil - bortom nuet, Brazil - tämän hetken tuolla puolen, Brazil: O Filme, Brazil: O Outro Lado do Sonho, Brazil... La película, Brezilya, Mirai seiki Burajiru, Μπραζίλ, Бразил, Бразилія, ब्रज़िल, 巴西, 未来世紀ブラジル

Film rating

8.2
Rate 11 votes
7.8 IMDb
Updated 7 April 2021
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