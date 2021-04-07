Brazil, Brasil, Brazilija, Бразилия, 1984 and 1/2, 1984½, Anh Chàng Hay Mơ, Brazil - bortom nuet, Brazil - tämän hetken tuolla puolen, Brazil: O Filme, Brazil: O Outro Lado do Sonho, Brazil... La película, Brezilya, Mirai seiki Burajiru, Μπραζίλ, Бразил, Бразилія, ब्रज़िल, 巴西, 未来世紀ブラジル
Film rating
8.2
Rate11 votes
7.8IMDb
Updated 7 April 2021
Stills
Quotes
Jill LaytonCare for a little necrophilia? Hmmm?
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.