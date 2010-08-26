Menu
Poster of The Phantom of Liberty
7.9 IMDb Rating: 7.7
Kinoafisha Films The Phantom of Liberty

The Phantom of Liberty

Le Fantome De La Liberte 18+
Country Italy / France
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 1974
World premiere 10 September 1974
Release date
10 September 1974 France
26 August 2010 Greece
17 December 1978 Portugal
26 October 1974 USA
MPAA R
Worldwide Gross $6,749
Production Greenwich Film Productions
Also known as
Le fantôme de la liberté, The Phantom of Liberty, El fantasma de la libertad, Das Gespenst der Freiheit, Frihetens fantom, O Fantasma da Liberdade, 自由的幻影, A szabadság fantomja, De Schim der Vrijheid, Fantom slobode, Fantom svobode, Fantoma libertăţii, Frihedens spøgelse, Il fantasma della libertà, Jiyû no gensô, Laisvės šmėkla, Prelud svobody, Přelud svobody, Prízrak slobody, Přízrak svobody, The Phantom of Liberté, The Specter of Freedom, To fantasma tis eleftherias, Vapauden aave, Widmo wolności, Το φάντασμα της ελευθερίας, Привид свободи, Призрак свободы, Фантомът на свободата, 自由の幻想
Director
Luis Buñuel
Cast
Jean-Claude Brialy
Adolfo Celi
Michel Piccoli
Monica Vitti
Jean Rochefort
Cast and Crew
Film rating

7.9
Rate 12 votes
7.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
