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Poster of Diary of a Chambermaid
7.4
Kinoafisha Films Diary of a Chambermaid
7.4

Diary of a Chambermaid

, 1964
Le journal d'une femme de chambre
France, Italy / Drama, Crime / 18+
Poster of Diary of a Chambermaid
7.4

Cast

Jeanne Moreau
Célestine
Georges Géret
Joseph
Michel Piccoli
Michel Piccoli
M. Monteil
Françoise Lugagne
Mme Monteil
Jean Ozenne
M. Rabour
Daniel Ivernel
M. Mauger - le capitaine
Muni
Marianne
Joëlle Bernard
Françoise Bertin
Aline Bertrand
La voyageuse
Director Luis Buñuel
Writer Jean-Claude Carrière, Octave Mirbeau, Luis Buñuel
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 1964
Online premiere 3 November 2016
World premiere 1 January 1964
Release date
4 March 1964 France
4 March 1964 Germany
16 September 1964 Italy
1 January 1964 USA
Worldwide Gross $17
Production Ciné-Alliance, Filmsonor, Spéva Films
Also known as
Le Journal d'une femme de chambre, Diary of a Chambermaid, Diario de una camarera, El diario de una camarera, Tagebuch einer Kammerzofe, Deník komorné, Denník komornej, Diário de Uma Criada de Quarto, Diario de una doncella, Dnevnik jedne sobarice, Dziennik panny służącej, Egy szobalány naplója, El diario de una doncella, El diario de una recamarera, En kammarjungfrus dagbok, En kammerpiges dagbog, En kammerpikes dagbok, Het dagboek van een kamermeisje, Il diario di una cameriera, Jurnalul unei cameriste, Kamarineidon päiväkirja, Kambarinės dienoraštis, Komazukai no nikki, O Diário de uma Camareira, The Diary of a Chambermaid, To imerologio mias kamarieras, Το ημερολόγιο μιας καμαριέρας, Дневник горничной, Дневник једне собарице, Дневникът на една камериерка, Щоденник покоївки, 女仆日记, 女僕心機, 女僕日記, 小間使の日記, 어느 하녀의 일기, 厨娘日记

Film rating

7.4
Rate 12 votes
7.3 IMDb
Updated 10 February 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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