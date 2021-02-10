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Film rating
7.4
Rate12 votes
7.3IMDb
Updated 10 February 2021
Quotes
CéléstineIt's strange, how the country always seems sad. - I guess, people don't have much fun here.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.