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Poster of Hook
7.7
Kinoafisha Films Hook
7.7

Hook

, 1991
Hook
USA / Family, Fantasy, Comedy, Adventure / 18+
Poster of Hook
7.7

Synopsis

When Captain Hook kidnaps his children, an adult Peter Pan must return to Neverland and reclaim his youthful spirit in order to challenge his old enemy.

Cast

Dustin Hoffman
Dustin Hoffman
Captain Hook
Robin Williams
Robin Williams
Peter Pan
Julia Roberts
Julia Roberts
Tinkerbell
Bob Hoskins
Bob Hoskins
Smee
Maggie Smith
Maggie Smith
Granny Wendy
Charlie Korsmo
Jack
Caroline Goodall
Caroline Goodall
Moira
Dante Basco
Dante Basco
Amber Scott
Maggie
Jasen Fisher
Phil Collins
Inspector Good
Laurel Cronin
Liza
Director Steven Spielberg
Writer James V. Hart, Nick Castle, J.M. Barrie, Malia Scotch Marmo
Composer John Williams
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 24 minutes
Production year 1991
Online premiere 31 January 2021
World premiere 10 April 1991
Release date
8 December 1991 Russia 6+
2 April 1992 Argentina
15 January 1992 Australia
11 December 1991 Brazil
11 December 1991 Canada
25 December 1991 Colombia
10 April 1992 Czechoslovakia
3 April 1992 Denmark
3 April 1992 Finland
1 April 1992 France
25 March 1992 Germany
10 April 1992 Great Britain
2 April 1992 Greece
10 April 1992 Hungary
5 December 2024 Iceland 7 year age limit
6 January 1993 India
10 April 1991 Ireland
3 April 1992 Italy
6 June 1992 Japan
8 December 1991 Kazakhstan
10 April 1992 Netherlands
9 April 1992 Norway
10 April 1992 Poland
3 April 1992 Portugal
20 June 1992 South Korea 12
24 March 1992 Spain
27 March 1992 Sweden
28 March 1992 Switzerland
1 May 1992 Turkey
11 December 1991 USA
8 December 1991 Ukraine
10 April 1992 Uruguay
MPAA PG
Budget $70,000,000
Worldwide Gross $300,854,823
Production TriStar Pictures, Amblin Entertainment, Allied Stars Ltd.
Also known as
Hook, Hook - Kapteeni Koukku, Капитан Крюк, Capitaine Crochet, Captain Hook, Gặp Lại Dưới Biển, Hook - Capitan Uncino, Hook - Kaptein Kroks hevn, Hook (El capitán Garfio), Hook ou la Revanche du capitaine Crochet, Hook, El regreso del Capitán Garfio, Hook: A Volta do Capitão Gancho, Hook. El regreso del capitan Garfio, Hook. El regreso del capitán Garfio, Kablys, Kanca, Kapetan Kuka, Kapitan Ilmoq, Kapitan Qarmaq, Kapteeni Koukku, Kapteinis Āķis, Kapten Konkskäsi, Κάπτεν Χουκ, Капитан Ілмек, Капітан Крюк, Кука, Хук, هوك, हुक, フック, 虎克船長, Kapitan kruk, Капітан Гак, हुक (Hook), 후크, 梦幻岛奇遇, 胡克船长

Film rating

7.7
Rate 11 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Listen to the
soundtrack Hook

Quotes

[last lines]
Granny Wendy So... your adventures are over.
Peter Banning Oh, no. To live... to live would be an awfully big adventure.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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