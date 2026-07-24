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Poster of Fear and Loathing in Las Vegas
7.4
Fear and Loathing in Las Vegas - Trailer
Kinoafisha Films Fear and Loathing in Las Vegas
7.4

Fear and Loathing in Las Vegas

, 1998
Fear and Loathing in Las Vegas
USA / Comedy, Drama / 18+
Trailers
Poster of Fear and Loathing in Las Vegas
7.4
Fear and Loathing in Las Vegas - Trailer
Fear and Loathing in Las Vegas  Trailer

Cast

Johnny Depp
Johnny Depp
Raoul Duke
Benicio Del Toro
Benicio Del Toro
Dr. Gonzo
Christina Ricci
Christina Ricci
Gary Busey
Gary Busey
Harry Dean Stanton
Harry Dean Stanton
Katherine Helmond
Desk Clerk at Mint Hotel
Mark Harmon
Mark Harmon
Tim Thomerson
Ellen Barkin
Ellen Barkin
Lyle Lovett
Cameron Diaz
Cameron Diaz
Craig Bierko
Lacerda
Director Terry Gilliam
Writer Hunter S. Thompson, Alex Cox, Terry Gilliam, Tony Grisoni, Tod Davies
Composer Ray Cooper
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 1998
Online premiere 24 June 2014
World premiere 15 May 1998
Release date
2 May 2013 Russia 18+
4 November 1999 Argentina
16 July 1998 Australia
16 October 1998 Austria
10 July 1998 Brazil
22 May 1998 Canada 18A
4 November 1999 Czechia
13 November 1998 Denmark
7 August 1998 Estonia
2 October 1998 Finland
19 August 1998 France
24 September 1998 Germany
13 November 1998 Great Britain
30 October 1998 Greece
7 January 1999 Hungary
19 February 1999 Iceland
13 November 1998 Ireland
5 February 1999 Italy
18 December 1999 Japan
2 May 2013 Kazakhstan
7 August 1998 Lithuania
11 March 1999 Netherlands
1 October 1998 New Zealand
4 December 1998 Norway
29 October 1999 Poland
31 March 2000 Portugal
23 April 1999 Spain
4 December 1998 Sweden
4 September 1998 Switzerland
2 June 2000 Turkey
22 May 1998 USA
2 May 2013 Ukraine
MPAA R
Budget $18,500,000
Worldwide Gross $10,680,275
Production Fear and Loathing LLC, Rhino Films, Shark Productions
Also known as
Fear and Loathing in Las Vegas, Angst und Schrecken in Las Vegas, Las Vegas Parano, Miedo y asco en Las Vegas, Pánico y locura en Las Vegas, Strach a hnus v Las Vegas, Bailes un naids Lasvegasā, Baimė ir neapykanta Las Vegase, Cтрах и ненависть в Лас-Вегасе, Delírio em Las Vegas, Félelem és reszketés Las Vegasban, Fovos kai paranoia sto Las Vegas, Frykt og avsky i Las Vegas, Las Veqasda qorxu və nifrət, Las-Vegasdagi qo'rquv va nafrat, Medo e Delírio, Medo e Delírio em Las Vegas, Paura e delirio a Las Vegas, Pelkoa ja inhoa Las Vegasissa, Peur et dégoût à Las Vegas, Por i fàstic a Las Vegas, Rasu Begasu o yattsukero, Ratastel Las Vegasesse, Run Sợ Ở Las Vegas, Skräck och avsky i Las Vegas, Strah i prijezir u Las Vegasu, Strah in groza v Las Vegasu, Vegas'ta Korku ve Nefret, Φόβος και παράνοια στο Λας Βέγκας, Лас-Вегастағы қорқыныш пен өшпенділік, Параноја у Лас Вегасу, Страх и ненависть в Лас-Вегасе, Страх и омраза в Лас Вегас, Страх і ненависть у Лас-Вегасі, Страх і огида в Лас-Вегасі, ラスベガスをやっつけろ, 賭城風情畫, Strakh i ohyda v Las-Vehasi, Paranoja u Las Vegasu, Strakh i omraza v Las Vegas, Fóvos kai paránoia sto Las Vénkas, Strakh i nenavist' v Las-Vegase, 라스베가스의 공포와 혐오, Fear & Loathing in Las Vegas

Film rating

7.4
Rate 25 votes
7.4 IMDb
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In overall ranking  1250 In the Comedy genre  273 In the Drama genre  573 In films of USA  764 In films of 1998  10
Updated 24 July 2026

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Fear and Loathing in Las Vegas - Trailer
Fear and Loathing in Las Vegas Trailer
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soundtrack Fear and Loathing in Las Vegas

Quotes

[watching Dr. Gonzo leave]
Raoul Duke There he goes. One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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