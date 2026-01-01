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Poster of Un chien andalou
7.6
Kinoafisha Films Un chien andalou
7.6

Un chien andalou

, 1929
Un chien andalou
France / Short, Fantasy / 18+
Poster of Un chien andalou
7.6

Cast

Simone Mareuil
Young Girl
Pierre Batcheff
Man
Luis Buñuel
Luis Buñuel
Man in Prologue
Pancho Cossío
Stroller
Salvador Dalí
Seminarist
Juan Esplandiu
Stroller
Robert Hommet
Young Man
Marval
Seminarist
Fano Messan
Hermaphrodite
Jaume Miravitlles
Fat Seminarist
Director Luis Buñuel
Writer Salvador Dalí, Luis Buñuel
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 33 minutes
Production year 1929
Online premiere 5 June 1929
World premiere 5 June 1929
Release date
5 June 1929 France
10 February 2004 Great Britain 15
1 March 2012 Greece
12 June 2019 Portugal
Also known as
Un chien andalou, Un perro andaluz, Andaluský Pes, An Andalusian Dog, Um Cão Andaluz, Den andalusiska hunden, Den andalusiske hund, Andalousianos skylos, Andalusialainen koira, Andalúziai kutya, Andalūzijos šuo, Andaluzijski pas, Andarushia no Inu, Câinele andaluz, Con Chó Xứ Andalusia, Der andalusische Hund, Een Andalusische hond, Ein andalusischer Hund, Pies andaluzyjski, Un cane andaluso, Ανδαλουσιανός σκύλος, Андалузијски пас, Андалузкото куче, Андалузский пес, Андалузский пёс, Андалузький пес, アンダルシアの犬, 一条叫安达鲁的狗, 一条安达鲁狗, 一條安德魯狗, 安达卢西亚之犬, 安達魯之犬, 안달루시아의 개, Endülüs Köpeği, Ένας Ανδαλουσιανός Σκύλος

Film rating

7.6
Rate 14 votes
7.6 IMDb
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