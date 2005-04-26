|28 July 2005
|Russia
|КароПрокат
|16+
|26 May 2005
|Argentina
|14 July 2005
|Australia
|3 June 2005
|Austria
|28 July 2005
|Belarus
|25 May 2005
|Belgium
|3 June 2005
|Brazil
|29 July 2005
|Bulgaria
|6 May 2005
|Canada
|18A
|28 July 2005
|Czechia
|28 October 2005
|Denmark
|25 May 2005
|Egypt
|15 July 2005
|Estonia
|25 May 2005
|France
|25 May 2005
|Germany
|27 May 2005
|Great Britain
|3 June 2005
|Greece
|26 May 2005
|Hong Kong
|21 July 2005
|Hungary
|27 May 2005
|Iceland
|27 May 2005
|Ireland
|2 June 2005
|Israel
|27 May 2005
|Italy
|22 October 2005
|Japan
|28 July 2005
|Kazakhstan
|14 June 2005
|Kuwait
|15 July 2005
|Lithuania
|3 June 2005
|Mexico
|26 May 2005
|Netherlands
|27 May 2005
|Norway
|2 June 2005
|Peru
|25 May 2005
|Philippines
|12 August 2005
|Poland
|8 September 2005
|Portugal
|5 May 2005
|Singapore
|20 May 2005
|South Korea
|8 July 2005
|Spain
|27 May 2005
|Sweden
|14 July 2005
|Switzerland
|6 May 2005
|Taiwan
|18+
|8 July 2005
|Turkey
|30 April 2005
|USA
|28 July 2005
|Ukraine
|3 June 2005
|Venezuela