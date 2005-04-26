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Poster of House of Wax
6.7
Kinoafisha Films House of Wax
6.7

House of Wax

, 2005
House of Wax
Australia, USA / Horror, Thriller / 18+
Poster of House of Wax
6.7

Cast

Elisha Cuthbert
Elisha Cuthbert
Carly Jones
Jared Padalecki
Jared Padalecki
Wade
Jon Abrahams
Jon Abrahams
Dalton
Damon Herriman
Damon Herriman
Paris Hilton
Paris Hilton
Paige
Robert Ri'chard
Blake
Brian Van Holt
Brian Van Holt
Bo
Chad Michael Murray
Chad Michael Murray
Nick
Robert Ri'chard
Blake
Emma Lung
Dragicia Debert
Trudy Sinclair
Thomas Adamson
Young Bo
Director Jaume Collet-Serra
Writer Charles Belden, Chad Hayes, Carey W. Hayes
Composer John Ottman
Cast and Crew

Film details

Country Australia / USA
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2005
World premiere 26 April 2005
Release date
28 July 2005 Russia КароПрокат 16+
26 May 2005 Argentina
14 July 2005 Australia
3 June 2005 Austria
28 July 2005 Belarus
25 May 2005 Belgium
3 June 2005 Brazil
29 July 2005 Bulgaria
6 May 2005 Canada 18A
28 July 2005 Czechia
28 October 2005 Denmark
25 May 2005 Egypt
15 July 2005 Estonia
25 May 2005 France
25 May 2005 Germany
27 May 2005 Great Britain
3 June 2005 Greece
26 May 2005 Hong Kong
21 July 2005 Hungary
27 May 2005 Iceland
27 May 2005 Ireland
2 June 2005 Israel
27 May 2005 Italy
22 October 2005 Japan
28 July 2005 Kazakhstan
14 June 2005 Kuwait
15 July 2005 Lithuania
3 June 2005 Mexico
26 May 2005 Netherlands
27 May 2005 Norway
2 June 2005 Peru
25 May 2005 Philippines
12 August 2005 Poland
8 September 2005 Portugal
5 May 2005 Singapore
20 May 2005 South Korea
8 July 2005 Spain
27 May 2005 Sweden
14 July 2005 Switzerland
6 May 2005 Taiwan 18+
8 July 2005 Turkey
30 April 2005 USA
28 July 2005 Ukraine
3 June 2005 Venezuela
MPAA R
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $68,766,121
Production Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Dark Castle Entertainment
Also known as
House of Wax, La casa de cera, A Casa de Cera, Дом восковых фигур, 恐怖蠟像館, Casa de ceara, Dom woskowych ciał, Dům voskových figurín, Khaneye Moomi, Kuća od voska, Kuća voštanih figura, La maison de cire, La maschera di cera, Mumya Evi, Muzeum voskových figurín, Ngôi Nhà Sáp, To spiti tou thanatou, Vahakujude maja, Vaska figūru muzejs, Vasko namai, Viasztestek, Wax House, Baby, Το σπίτι του θανάτου, Будинок воскових фігур, Къщата на восъка, 蝋人形の館, 하우스 오브 왁스

Film rating

6.7
Rate 44 votes
5.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2412 In the Horror genre  202 In the Thriller genre  476 In films of Australia  34 In films of USA  1471 In films of 2005  36
Updated 26 August 2024

Quotes

Blake [after Dalton is given a make-over] He looks like Elton John, only more gay.
Dalton Elton John is gay?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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