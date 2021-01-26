Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Wrong Turn: The Foundation
Poster of Wrong Turn: The Foundation
Poster of Wrong Turn: The Foundation
Poster of Wrong Turn: The Foundation
Рейтинги
6.5 IMDb Rating: 5.6
Rate
4 posters
Kinoafisha Films Wrong Turn: The Foundation

Wrong Turn: The Foundation

Wrong Turn: The Foundation 18+
Напомним о выходе в прокат
Wrong Turn: The Foundation - trailer
Wrong Turn: The Foundation  trailer
Country Germany
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2021
Online premiere 29 January 2021
World premiere 26 January 2021
Release date
18 February 2021 Russia Парадиз 18+
4 February 2021 Australia
26 January 2021 Brazil
19 February 2021 Estonia K-16
13 August 2021 Finland
25 February 2021 Germany
22 July 2021 Hungary
18 June 2021 Lithuania N-16
11 February 2021 Netherlands
30 June 2021 Portugal
16 September 2021 South Korea
23 July 2021 Spain
9 July 2021 Sweden
25 February 2021 Ukraine
29 October 2021 Viet Nam
MPAA R
Worldwide Gross $4,829,926
Production Constantin Film, Saban Films, The H Collective
Also known as
Wrong Turn, Wrong Turn: The Foundation, A Fundação, Caminho Sem Retorno, Camino hacia el terror: la fundación, Détour Mortel, Détour mortel: La fondation, Droga bez powrotu. Geneza, Halálos kitérő: Az örökség, Korku Kapanı: Başlangıç, Lemtingas posūkis: Mirties pamatas, Ngã Rẽ Tử Thần: Tộc Săn Người, Pach krve 7, Pach krvi, Pânico na Floresta: A Fundação, The Foundation, Wrong Turn - The Foundation, Wrong turn: Camí a l'infern, Wrong Turn: Sendero al infierno, Λάθος στροφή, Поворот не туда: Наследие, Поворот не туди: Основа, Поворот не туди: Спадщина, Погрешно скретање, クライモリ
Director
Mike P. Nelson
Mike P. Nelson
Cast
Matthew Modine
Matthew Modine
Emma Dumont
Emma Dumont
Charlotte Vega
Charlotte Vega
Daisy Head
Daisy Head
Dylan McTee
Dylan McTee
Cast and Crew
Similar films for Wrong Turn: The Foundation
Death of Me 4.3
Death of Me (2020)
Bad Hair 5.6
Bad Hair (2019)
7 Witches 3.5
7 Witches (2017)
Wrong Turn 6: Last Resort 4.1
Wrong Turn 6: Last Resort (2014)
Wrong Turn 5: Bloodlines 4.2
Wrong Turn 5: Bloodlines (2012)
Wrong Turn 4: Bloody Beginnings 5.7
Wrong Turn 4: Bloody Beginnings (2011)
11-11-11 5.1
11-11-11 (2011)
I Spit on Your Grave 7.0
I Spit on Your Grave (2010)
Wrong Turn 3: Left for Dead 4.7
Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Wrong Turn 2: Dead End 5.8
Wrong Turn 2: Dead End (2007)
The Hills Have Eyes 6.9
The Hills Have Eyes (2006)
Hostel 6.3
Hostel (2005)
Film in Collections
Films about Ancient and Modern Tribes Films about Ancient and Modern Tribes
Wrong Turn movies in order Wrong Turn movies in order

Film rating

6.5
Rate 19 votes
5.6 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Майя Тюрькова 19 February 2021, 11:00
Ни о чем. Фильм на один раз и то не обязательно. Банальный предсказуемый сюжет с кучей ляпов, плохой игрой актеров. Не страшно ни минутки, скорее… Read more…
User 9 March 2021, 22:44
Это «произведение» первокурсников-троечников недостойно такого названия. Это не «Поворот не туда», это максимум «легкая прогулка в лесу» или «костлявая деревня на холме».
Reviews Write review
Quotes
Hobbs I can smell your juices.
Film Trailers All trailers
Wrong Turn: The Foundation - trailer
Wrong Turn: The Foundation Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Wrong Turn: The Foundation
Stills
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Rowing for Gold
Rowing for Gold
2025, Russia, Drama
Finnick 2
Finnick 2
2025, Russia, Animation, Family
My Pet Dragon
My Pet Dragon
2025, Russia, Adventure, Fairy Tale
Alice in Wonderland
Alice in Wonderland
2025, Russia, Musical
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Tron 3
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Lermontov. Doomsday
Lermontov. Doomsday
2025, Russia / Georgia, Biography
Good Boy
Good Boy
2025, USA, Horror, Thriller
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
One Battle After Another
One Battle After Another
2025, USA, Crime, Drama, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more