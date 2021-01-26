ProductionConstantin Film, Saban Films, The H Collective
Also known as
Wrong Turn, Wrong Turn: The Foundation, A Fundação, Caminho Sem Retorno, Camino hacia el terror: la fundación, Détour Mortel, Détour mortel: La fondation, Droga bez powrotu. Geneza, Halálos kitérő: Az örökség, Korku Kapanı: Başlangıç, Lemtingas posūkis: Mirties pamatas, Ngã Rẽ Tử Thần: Tộc Săn Người, Pach krve 7, Pach krvi, Pânico na Floresta: A Fundação, The Foundation, Wrong Turn - The Foundation, Wrong turn: Camí a l'infern, Wrong Turn: Sendero al infierno, Λάθος στροφή, Поворот не туда: Наследие, Поворот не туди: Основа, Поворот не туди: Спадщина, Погрешно скретање, クライモリ