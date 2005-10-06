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Poster of Colour Me Kubrick
5.6
Kinoafisha Films Colour Me Kubrick
5.6

Colour Me Kubrick

, 2005
Colour Me Kubrick
Great Britain, France / Drama, Comedy / 18+
Poster of Colour Me Kubrick
5.6

Cast

John Malkovich
John Malkovich
Alan Conway
Tom Allen
Charles
Nick Barber
Denzil
Angus Barnett
Ace
Lynda Baron
Mrs. Vitali
Marisa Berenson
Marisa Berenson
Alex Witchell
Paul Burnham
Enzo Cilenti
Enzo Cilenti
Oliver Cotton
Jim Davidson
Lee Pratt
Jamie Davis
Ayesha Dharker
Ayesha Dharker
Director Brian W. Cook
Writer Anthony Frewin
Composer Brian Adams
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / France
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2005
Online premiere 24 June 2011
World premiere 6 October 2005
Release date
23 February 2006 Russia Централ Партнершип
23 February 2006 Belarus
6 October 2005 France
23 February 2006 Kazakhstan
23 February 2006 Ukraine
Worldwide Gross $497,009
Production Colour Me K Productions Limited, EuropaCorp, Isle of Man Film
Also known as
Colour Me Kubrick: A True...ish Story, Colour Me Kubrick, Me, Myself & Kubrick, Appelez-moi Kubrick, Buti Stenliu Kubriku, Być jak Stanley Kubrick, Color Me Kubrick, Colour Me Kubrick: A True... ish Story, I Am Kubrick, Identidade Kubrick, Kubrick menet, Lege me Kubrick, Me, Myself & Stanley, Olla Stanley Kubrick, Totalmente Kubrick, Zvati se Kubrick, Λέγε με Κιούμπρικ, Бути Стенлі Кубриком: Трішки правдива історія, Быть Стэнли Кубриком, Наричайте ме Кубрик, アイ・アム・キューブリック！, Byc jak Stanley Kubrick, Λέτε Με Κιούμπρικ

Film rating

5.6
Rate 10 votes
6.1 IMDb
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Best Comedies 
Updated 4 July 2025
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