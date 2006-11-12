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Poster of Happy Feet
6.9
Kinoafisha Films Happy Feet
6.9

Happy Feet

, 2006
Happy Feet
Australia, USA / Adventure, Family, Musical, Animation, Comedy / 18+
Poster of Happy Feet
6.9

Cast

Elijah Wood
Elijah Wood
Mumble
Hugh Jackman
Hugh Jackman
Memphis
Nicole Kidman
Nicole Kidman
Norma Jean
Robin Williams
Robin Williams
Lovelace
Brittany Murphy
Brittany Murphy
Gloria
Hugo Weaving
Hugo Weaving
Noah the Elder
Carlos Alazraqui
Carlos Alazraqui
Nestor
Lombardo Boyar
Raul
Jeffrey Garcia
Rinaldo
Johnny A. Sanchez
Lombardo
Director George Miller
Writer George Miller, John Collee, Judy Morris, Warren Coleman
Composer John Powell
Cast and Crew

Animated film details

Country Australia / USA
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2006
World premiere 12 November 2006
Release date
21 December 2006 Russia КароПрокат 0+
7 December 2006 Argentina
30 December 2006 Armenia
26 December 2006 Australia
1 December 2006 Austria
21 December 2006 Belarus
6 December 2006 Belgium
24 November 2006 Brazil
22 December 2006 Bulgaria
17 November 2006 Canada
1 December 2006 Chile
12 January 2007 China
24 November 2006 Colombia
7 December 2006 Czechia
8 December 2006 Denmark
24 January 2007 Egypt
22 December 2006 Estonia
8 December 2006 Finland
6 December 2006 France
30 November 2006 Germany
8 December 2006 Great Britain
14 December 2006 Greece
21 December 2006 Hong Kong
21 December 2006 Hungary
26 December 2006 Iceland
19 December 2006 India
20 December 2006 Indonesia
8 December 2006 Ireland
14 December 2006 Israel
1 December 2006 Italy
17 March 2007 Japan
21 December 2006 Kazakhstan
20 December 2006 Kuwait
15 December 2006 Latvia
22 December 2006 Lithuania
16 November 2006 Malaysia
8 December 2006 Mexico
6 December 2006 Netherlands
26 December 2006 New Zealand
1 December 2006 Norway
8 December 2006 Panama
22 November 2006 Philippines
1 December 2006 Poland
7 December 2006 Portugal
17 November 2006 Puerto Rico
22 December 2006 Romania
21 December 2006 Serbia
23 November 2006 Singapore
7 December 2006 Slovakia
21 December 2006 Slovenia
1 December 2006 South Africa
21 December 2006 South Korea
5 December 2006 Spain
8 December 2006 Sweden
1 December 2006 Switzerland
18 November 2006 Taiwan
16 November 2006 Thailand
26 January 2007 Turkey
21 December 2006 UAE
17 November 2006 USA
21 December 2006 Ukraine
22 December 2006 Venezuela
MPAA PG
Budget $100,000,000
Worldwide Gross $384,338,040
Production Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Kennedy Miller Productions
Also known as
Happy Feet, Happy feet - El pingüino, Happy Feet: El pingüino, Делай ноги, Happy Feet: O Pinguim, Happy Feet: Rompiendo el hielo, Happy Feet: The IMAX Experience, Happy feet: Trencant el gel, Happy Feet: Tupot małych stóp, Jautrās pleznas, Këmbët e lumtura, Khosh ghadam, Les petits pieds du bonheur, Linksmosios pėdutės, Lustakad jalakesed, Mumble cel mai tare dansator, Neşeli Ayaklar, Ples malog pingvina, Quvnoq oyoqchalar, Táncoló talpak, Tazizou ta'raglayim, Vesele nogice, Vũ Điệu Chim Cánh Cụt, Xoşbəxt ayaqlar, Χαρούμενα πόδια, Весели крачета, Веселі ніжки, Көңілді аяқтар, Плес малог пингвина, Шайыр буттар, Шчаслівыя ножкі, हैपी फ़ीट, ハッピー フィート, 快乐的大脚, 快樂腳, 踢躂小企鵝, Happy Feet - O Pingüim, Les petits pieds du bonheur (1), Bước Chân Vui, Happy Feet 1

Cartoon rating

6.9
Rate 18 votes
6.4 IMDb
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Best Animated Films  Best Comedies 
Updated 17 March 2021
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soundtrack Happy Feet

Quotes

Leopard Seal Come here, sausage. I take you with ketchup!
Ramón Yeah, but first you gotta catch up!
[laughing]
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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