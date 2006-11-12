|21 December 2006
|Russia
|КароПрокат
|0+
|7 December 2006
|Argentina
|30 December 2006
|Armenia
|26 December 2006
|Australia
|1 December 2006
|Austria
|21 December 2006
|Belarus
|6 December 2006
|Belgium
|24 November 2006
|Brazil
|22 December 2006
|Bulgaria
|17 November 2006
|Canada
|1 December 2006
|Chile
|12 January 2007
|China
|24 November 2006
|Colombia
|7 December 2006
|Czechia
|8 December 2006
|Denmark
|24 January 2007
|Egypt
|22 December 2006
|Estonia
|8 December 2006
|Finland
|6 December 2006
|France
|30 November 2006
|Germany
|8 December 2006
|Great Britain
|14 December 2006
|Greece
|21 December 2006
|Hong Kong
|21 December 2006
|Hungary
|26 December 2006
|Iceland
|19 December 2006
|India
|20 December 2006
|Indonesia
|8 December 2006
|Ireland
|14 December 2006
|Israel
|1 December 2006
|Italy
|17 March 2007
|Japan
|21 December 2006
|Kazakhstan
|20 December 2006
|Kuwait
|15 December 2006
|Latvia
|22 December 2006
|Lithuania
|16 November 2006
|Malaysia
|8 December 2006
|Mexico
|6 December 2006
|Netherlands
|26 December 2006
|New Zealand
|1 December 2006
|Norway
|8 December 2006
|Panama
|22 November 2006
|Philippines
|1 December 2006
|Poland
|7 December 2006
|Portugal
|17 November 2006
|Puerto Rico
|22 December 2006
|Romania
|21 December 2006
|Serbia
|23 November 2006
|Singapore
|7 December 2006
|Slovakia
|21 December 2006
|Slovenia
|1 December 2006
|South Africa
|21 December 2006
|South Korea
|5 December 2006
|Spain
|8 December 2006
|Sweden
|1 December 2006
|Switzerland
|18 November 2006
|Taiwan
|16 November 2006
|Thailand
|26 January 2007
|Turkey
|21 December 2006
|UAE
|17 November 2006
|USA
|21 December 2006
|Ukraine
|22 December 2006
|Venezuela