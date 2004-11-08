Menu
Country France / Germany / Spain
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2004
World premiere 8 November 2004
Release date
5 May 2005 Russia Централ Партнершип
5 May 2005 Belarus
8 November 2004 Brazil
8 December 2004 France
25 August 2005 Germany
5 May 2005 Kazakhstan
18 August 2005 Portugal
8 June 2005 Spain
5 May 2005 Ukraine
Budget $27,000,000
Worldwide Gross $15,823,762
Production Union Générale Cinématographique (UGC), Integral Film, Castelao Producciones
Also known as
Les Dalton, Daltoni, Lucky Luke, Lucky Luke and the Daltons, The Daltons, Daltonin veljekset, Daltonlar, Daltonovci: Kreténi divokého západu, Die Daltons gegen Lucky Luke, La vraie vie des Dalton, Los Dalton contra Lucky Luke, Lucky Luke enantion Dalton, Lucky Luke és a Daltonok, Os Daltons Contra Lucky Luke, Os Irmãos Dalton, Λούκυ Λουκ εναντίον Ντάλτον, Великолепная четвёрка
Director
Philippe Heim
Cast
Eric Judor
Eric Judor
Ramzy Bedia
Ramzy Bedia
Til Schweiger
Til Schweiger
Marthe Villalonga
Javivi
Film rating

4.7
Rate 10 votes
3.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Рита 2 April 2015, 12:51
Цитата (Sanchez, 12/05/2005 - 22:59:40):Там еще и сюжет был?
Ну,возможно,если бы я посмотрела "дети шпионов"сейчас,тоже бы уснула,так… Read more…
Рита 2 April 2015, 12:51
Цитата (Sanchez, 08/05/2005 - 23:39:23):Вы, Рита, не смотрели "Дети шпионов"
Вот это точно - супертупость...
В "детях… Read more…
