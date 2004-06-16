Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Double Zero
3.9
Kinoafisha Films Double Zero
3.9

Double Zero

, 2004
Double zero
France, Great Britain / Comedy / 18+
Poster of Double Zero
3.9

Cast

Eric Judor
Eric Judor
Benoît Rivière, dit Ben
Ramzy Bedia
Ramzy Bedia
William Le Sauvage, dit Will
Georgianna Robertson
Natty Dreads
François Chattot
François Chattot
Bob d'Auckland
Didier Flamand
Didier Flamand
Pierre de Franqueville
Rossy de Palma
Rossy de Palma
Le Monocle
Nino Kirtadze
Maman Mâle
Edouard Baer
Edouard Baer
Le Mâle
Li Xin
Miss Dan
François Berland
Papa Mâle
Director Gérard Pirès
Writer Alexandre Coquelle, Matthieu Le Naour
Composer D.J. Maze, Colin Towns
Cast and Crew

Film details

Country France / Great Britain
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2004
World premiere 16 June 2004
Release date
30 September 2004 Russia Люксор
30 September 2004 Belarus
16 June 2004 France
16 June 2004 Germany
30 September 2004 Kazakhstan
16 June 2004 USA
30 September 2004 Ukraine
Worldwide Gross $13,853,682
Production La Petite Reine, Alma Gate Ltd., M6 Films
Also known as
Double zéro, Agente 000, Agentes 000, Agentes Duplo Zero, Apaļas nulles, Apo ti Gallia me agapi, Eriti mõttetud mehed, Espías súper secretos, French Spies, Kémek krémje, Два нуля, ダブルオー・ゼロ, 賤諜王

Film rating

3.9
Rate 10 votes
4.1 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 4 September 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Double Zero

2 Alone in Paris
2 Alone in Paris Comedy
2008, France
6.0
Brice de Nice
Brice de Nice Comedy
2005, France
4.0
Steak
Steak Comedy, Sci-Fi
2007, France
5.0
Les Dalton
Les Dalton Western, Comedy
2004, France / Germany / Spain
4.0
Sky Fighters
Sky Fighters Adventure, Action
2005, France
5.0
RRRrrrr!!!
RRRrrrr!!! Comedy
2004, France
6.0
Riders
Riders Action, Crime, Thriller
2002, France / Great Britain / Canada
5.0
The New Adventures of Aladdin
The New Adventures of Aladdin Comedy
2016, France
4.0
Hommes au bord de la crise de nerfs
Hommes au bord de la crise de nerfs Comedy
2022, France / Belgium
4.0
Do Not Disturb
Do Not Disturb Comedy
2014, France
5.0
Incidencias
Incidencias Comedy
2016, Spain
3.0
Wrong Cops
Wrong Cops Comedy
2013, USA
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more