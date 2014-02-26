Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Supercondriaque
Poster of Supercondriaque
Рейтинги
6.5 IMDb Rating: 6
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Supercondriaque

Supercondriaque

Supercondriaque 18+
Напомним о выходе в прокат
Supercondriaque - trailer in russian
Supercondriaque  trailer in russian
Country France
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2014
Online premiere 11 September 2014
World premiere 26 February 2014
Release date
18 September 2014 Russia Вольга 16+
18 September 2014 Belarus
26 February 2014 Belgium
26 February 2014 France
10 April 2014 Germany
31 July 2014 Greece
13 March 2014 Italy
18 September 2014 Kazakhstan
15 May 2014 Netherlands
17 April 2014 Portugal
10 December 2014 South Korea
25 September 2014 Ukraine
MPAA G
Worldwide Gross $53,425,036
Production Pathé, Les Productions du Ch'timi, TF1 Films Production
Also known as
Supercondriaque, Supercondríaco, Superchondriac, Hastalık Hastası, Hipochonder mavrik, Hypokonderen, Przychodzi facet do lekarza, Super-Hypochonder, Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute, Superhypokonder, Szuper-hipochonder, Σουπερχόνδριος, Любов від усіх хвороб, Любовь от всех болезней, Хипохондрикът
Director
Dany Boon
Dany Boon
Cast
Dany Boon
Dany Boon
Alice Pol
Alice Pol
Kad Merad
Kad Merad
Jean-Yves Berteloot
Judith El Zein
Judith El Zein
Cast and Crew
Similar films for Supercondriaque
Eyjafjallajökull 6.6
Eyjafjallajökull (2013)
La Ch'tite famille 6.0
La Ch'tite famille (2018)
Welcome to the Sticks 7.1
Welcome to the Sticks (2008)
Nothing to Declare 6.6
Nothing to Declare (2010)
Le dindon 4.8
Le dindon (2019)
Raid dingue 5.8
Raid dingue (2016)
Radin ! 6.3
Radin ! (2017)
Le Lion 5.8
Le Lion (2020)
De l'autre côté du lit 6.3
De l'autre côté du lit (2008)
Un plan parfait 6.5
Un plan parfait (2012)
Serial (Bad) Weddings 2 6.1
Serial (Bad) Weddings 2 (2019)
The Brand New Adventures of Aladdin 4.2
The Brand New Adventures of Aladdin (2019)
Film in Collections
Best Films About Terminal Illness Best Films About Terminal Illness

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Морская 12 February 2016, 12:11
Весь зал смеялся до слез на протяжении всего фильма. Смотрели фильм в воскресение.Вдоволь насмеялись и вышли с хорошим настроением. То,что и надо.… Read more…
Film Trailers All trailers
Supercondriaque - trailer in russian
Supercondriaque Trailer in russian
Supercondriaque - trailer
Supercondriaque Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more