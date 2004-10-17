|12 December 1968
|Australia
|1 December 1968
|Brazil
|L
|10 July 1970
|China
|20 December 1968
|Denmark
|4 April 1969
|Finland
|5 February 1969
|France
|19 December 1968
|Germany
|6
|17 July 1968
|Great Britain
|U
|28 April 1969
|Greece
|15 May 1969
|Hong Kong
|20 August 1970
|Hungary
|KN
|2 August 1968
|Ireland
|G
|15 February 1969
|Italy
|22 July 1969
|Japan
|17 July 1969
|Mexico
|12 November 1968
|Netherlands
|AL
|13 December 1968
|Norway
|27 February 1970
|Poland
|15 July 1970
|Portugal
|30 September 1968
|Switzerland
|0
|13 November 1968
|USA
|G
|29 April 1969
|Venezuela