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Poster of The Beatles: Yellow Submarine
6.6
Kinoafisha Films The Beatles: Yellow Submarine
6.6

The Beatles: Yellow Submarine

, 1968
The Beatles: Yellow Submarine
Great Britain / Musical / 18+
Poster of The Beatles: Yellow Submarine
6.6

Cast

John Lennon
John Lennon
John
Paul McCartney
Paul McCartney
Paul
George Harrison
George
Ringo Starr
Ringo
The Beatles
The Beatles
Paul Angelis
George
Paul Angelis
George
Paul Angelis
George
John Clive
John Lennon
Dick Emery
Max
Dick Emery
Max
Dick Emery
Max
Director George Dunning
Writer Lee Minoff, John Lennon, Paul McCartney, Al Brodax
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1968
Online premiere 17 October 2004
World premiere 17 July 1968
Release date
12 December 1968 Australia
1 December 1968 Brazil L
10 July 1970 China
20 December 1968 Denmark
4 April 1969 Finland
5 February 1969 France
19 December 1968 Germany 6
17 July 1968 Great Britain U
28 April 1969 Greece
15 May 1969 Hong Kong
20 August 1970 Hungary KN
2 August 1968 Ireland G
15 February 1969 Italy
22 July 1969 Japan
17 July 1969 Mexico
12 November 1968 Netherlands AL
13 December 1968 Norway
27 February 1970 Poland
15 July 1970 Portugal
30 September 1968 Switzerland 0
13 November 1968 USA G
29 April 1969 Venezuela
MPAA G
Budget 250,000 GBP
Worldwide Gross $1,273,261
Production Apple Corps, King Features Syndicate, TVC London
Also known as
Yellow Submarine, El submarino amarillo, Zlutá ponorka, A sárga tengeralattjáró, Beatles Yellow Submarine, Den gule undervandsbåd, Gul, gul, gul är vår undervattningsbåt, Keltainen sukellusvene, Kollane allveelaev, O Submarino Amarelo, Submarino Amarelo, Submarinul galben, Tàu Ngầm Vàng, The Beatles: Желтая подводная лодка, The Beatles' Yellow Submarine, Yellow Submarine - Il sottomarino giallo, Żółta łódź podwodna, Το κίτρινο υποβρύχιο, ビートルズ イエローサブマリン, The Beatles - Yellow Submarine, Zólta lódz podwodna

Film rating

6.6
Rate 11 votes
7.4 IMDb
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