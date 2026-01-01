Film Reviews
|3 November 1982
|Russia
|16+
|25 November 1982
|Argentina
|+18
|3 December 1982
|Australia
|M
|23 September 1982
|Belgium
|14 March 1983
|Brazil
|16
|21 October 1982
|Colombia
|8 June 1995
|Czechia
|U
|15 October 1982
|Denmark
|15
|19 November 1982
|Finland
|K-16
|14 July 1982
|France
|12
|15 October 1982
|Germany
|16
|14 July 1982
|Great Britain
|19 November 1982
|Italy
|14+
|8 October 1983
|Japan
|R15+
|3 November 1982
|Kazakhstan
|9 September 1982
|Netherlands
|21 July 1983
|Peru
|22 October 1982
|Portugal
|M/18
|22 May 1999
|South Korea
|15
|17 January 1983
|Spain
|18
|1 October 1982
|Sweden
|15
|1 November 1986
|Turkey
|13 August 1982
|USA
|3 November 1982
|Ukraine
|31 May 1984
|Uruguay