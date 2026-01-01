Menu
Poster of Pink Floyd – The Wall
Poster of Pink Floyd – The Wall
7.4 IMDb Rating: 8
2 posters
Kinoafisha Films Pink Floyd – The Wall

Pink Floyd – The Wall

Pink Floyd - The Wall 18+
Country Great Britain
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1982
World premiere 23 May 1982
Release date
3 November 1982 Russia 16+
25 November 1982 Argentina +18
3 December 1982 Australia M
23 September 1982 Belgium
14 March 1983 Brazil 16
21 October 1982 Colombia
8 June 1995 Czechia U
15 October 1982 Denmark 15
19 November 1982 Finland K-16
14 July 1982 France 12
15 October 1982 Germany 16
14 July 1982 Great Britain
19 November 1982 Italy 14+
8 October 1983 Japan R15+
3 November 1982 Kazakhstan
9 September 1982 Netherlands
21 July 1983 Peru
22 October 1982 Portugal M/18
22 May 1999 South Korea 15
17 January 1983 Spain 18
1 October 1982 Sweden 15
1 November 1986 Turkey
13 August 1982 USA
3 November 1982 Ukraine
31 May 1984 Uruguay
MPAA R
Budget 12,000,000 GBP
Worldwide Gross $22,281,094
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Alan Parker
Also known as
Pink Floyd: The Wall, Pink Floyd The Wall, Pink Floyd: El muro, Пинк Флойд: Стена, Duvar, Ha-Xoma, La pared, Mur, Pink Floyd - Die Mauer, Pink Floyd - Siena, Pink Floyd - The Wall, Pink Floyd: A fal, Pink Floyd: Devor, Pink Floyd: Divar, Pink Floyd: La pared, Pink Floyd: The Wall (El muro), Pink Floyd: Zid, Pink Floyd: Zidul, Pink Floyd: Το τείχος, Ściana, The Wall, Пинк Флойд: Қабырға, Пинк Флојд: Зид, Пінк Флойд: Стіна, Стената, ピンク・フロイド　ザ・ウォール, 平克佛洛伊德：牆, 平克佛洛伊德：迷牆, 迷墙, 迷牆
Director
Alan Parker
Alan Parker
Cast
Bob Geldof
Christine Hargreaves
James Laurenson
Bob Hoskins
Bob Hoskins
Cast and Crew
Film rating

7.4
Rate 10 votes
8 IMDb
Quotes
Teacher What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No! Poems, no less! Poems, everybody!
[classmates laughs]
Teacher The laddie reckons himself a poet!
[reads poem from Pink's little black book]
Teacher "Money, get back / I'm all right, Jack / Keep your hands off my stack / New car / Caviar / Four-star daydream / Think I'll buy me a football team."
[slams the black book onto Pink's desk]
Teacher Absolute rubbish, laddie.
[whacks him with a ruler, growls at Pink]
Teacher Get on with your work.
