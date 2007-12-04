Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Frog`s Paradise
Kinoafisha Films Frog`s Paradise

Frog`s Paradise

, 2007
Frog`s Paradise
Russia / Animation, Fairy Tale, Family, Comedy / 18+
Poster of Frog`s Paradise

Cast

Dmitriy Dyuzhev
Dmitriy Dyuzhev
Renata Litvinova
Renata Litvinova
Boris Moiseev
Stanislav Sadalskiy
Stanislav Sadalskiy
Sergey Sivoho
Director Sergii Bazhenov
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 2007
World premiere 4 December 2007
Release date
4 December 2007 Russia Вест 12+
4 December 2007 Kazakhstan
4 December 2007 Ukraine

Cartoon rating

0.0
Rate 1 vote
Place in the rating
Best Animated Films  Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Frog`s Paradise

Kurer iz 'Raya'
Kurer iz 'Raya' Comedy
2012, Russia
5.0
Vozhd raznokozhikh
Vozhd raznokozhikh Family, Comedy
2012, Russia
4.0
About Love
About Love Comedy
2015, Russia
6.0
Lyubov zla
Lyubov zla Comedy
1999, Russia
5.0
White Dew
White Dew Comedy
1983, USSR
7.0
Nuzhnye lyudi
Nuzhnye lyudi Comedy
1986, USSR
5.0
Osenniy podarok fey
Osenniy podarok fey Fairy Tale
1984, USSR
6.0
Volshebnyy kubok Rorrima Bo
Volshebnyy kubok Rorrima Bo Fairy Tale, Family
Russia
6.0
Neveroyatnoye pari, ili istinnoye proisshestviye, blagopoluchno zavershivsheyesya sto let nazad
Neveroyatnoye pari, ili istinnoye proisshestviye, blagopoluchno zavershivsheyesya sto let nazad Comedy
1984, USSR
7.0
Ogni bolshoy derevni
Ogni bolshoy derevni Comedy
2016, Russia
4.0
Gena Beton
Gena Beton Comedy
2013, Russia
5.0
Kak poymat pero Zhar-Ptitsy
Kak poymat pero Zhar-Ptitsy Animation
2012, Russia
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more