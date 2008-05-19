Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Lorna's Silence
6.3
Lorna's Silence - Trailer
Kinoafisha Films Lorna's Silence
6.3

Lorna's Silence

, 2008
Le Silence de Lorna / The Silence of Lorna
Great Britain, France, Belgium / Drama / 18+
Trailers
Poster of Lorna's Silence
6.3
Lorna's Silence - Trailer
Lorna's Silence  Trailer

Cast

Jeremie Renier
Jeremie Renier
Claudy Moreau
Fabrizio Rongione
Fabrizio Rongione
Fabio
Arta Dobroshi
Lorna
Olivier Gourmet
Olivier Gourmet
L'inspecteur
Anton Yakovlev
Andrei
Alban Ukaj
Sokol
Morgan Marinne
Spirou
Grigori Manoukov
Kostia
Mireille Bailly
Monique Sobel
Stéphanie Gob
Nurse
Director Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
Writer Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / France / Belgium
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2008
World premiere 19 May 2008
Release date
26 March 2009 Russia Кино без границ
26 March 2009 Belarus
26 June 2009 Estonia
27 August 2008 France
10 November 2008 Germany
19 September 2008 Italy
26 March 2009 Kazakhstan
4 June 2009 South Korea 15
26 March 2009 Ukraine
MPAA R
Budget €3,990,000
Worldwide Gross $5,123,676
Production Les Films du Fleuve, Archipel 35, Lucky Red
Also known as
Le Silence de Lorna, Lorna's Silence, El silencio de Lorna, O Silêncio de Lorna, The Silence of Lorna, El matrimonio de Lorna, Il matrimonio di Lorna, Lorna csendje, Lorna vaikimine, Lorna'nın sessizliği, Lornas Schweigen, Lornas stillhet, Lornas tystnad, Lornina ćutnja, Lornina sutnja, Milczenie Lorny, Mlčanie Lorny, Mlčení Lorny, O Segredo de Lorna, Tăcerea Lornei, Η σιωπή της Λόρνα, Молчание Лорны, Мълчанието на Лорна, ロルナの祈り, 沈默的羅娜, 沉默的萝娜, 洛纳的沉默, 罗尔娜的沉默, I siopi tis Lorna, Mlcení Lorny, Lorna'nin sessizligi, 로나의 침묵

Film rating

6.3
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Updated 12 November 2020

Film Trailers

All trailers
Lorna's Silence - Trailer
Lorna's Silence Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Lorna's Silence

La Promesse
La Promesse Drama
1996, Belgium / France / Luxembourg
7.0
Young Ahmed
Young Ahmed Drama
2019, Belgium
6.0
Tori et Lokita
Tori et Lokita Drama
2022, France / Belgium
6.0
The Unknown Girl
The Unknown Girl Drama
2016, Belgium / France
6.0
Two Days, One Night
Two Days, One Night Drama
2014, Belgium
7.0
Rosetta
Rosetta Drama
1999, France / Belgium
7.0
The Child
The Child Romantic, Drama
2005, Belgium
6.0
The Kid with a Bike
The Kid with a Bike Drama, Comedy
2011, France / Italy / Belgium
6.0
The Son
The Son Drama, Detective
2002, France / Belgium
7.0
Tomorrow at Dawn
Tomorrow at Dawn Drama
2009, France
6.0
Jupiter's Moon
Jupiter's Moon Drama
2017, Hungary
6.0
Glory
Glory Drama
2016, Bulgaria / Greece
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Staryy oryol
Staryy oryol
2026, Russia, Comedy, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more