Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Ju Dou
Poster of Ju Dou
Рейтинги
7.6 IMDb Rating: 7.6
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Ju Dou

Ju Dou

Ju Dou 18+
Напомним о выходе в прокат
Country China
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1990
World premiere 21 April 1990
Release date
21 April 1990 Japan
14 December 1990 Netherlands
25 August 1990 South Korea 15
22 September 1990 USA
MPAA PG-13
Worldwide Gross $2,000,455
Production China Film Co-Production Corporation, China Film Release Import and Export Company, Tokuma Shoten
Also known as
Ju Dou, 菊豆, Semilla de crisantemo, Amor e Sedução, Cúc Đậu, Dziudou, Ju Dou - flammende begær, Ju Dou - kielletty rakkaus, Ju Dou : Le Sang du père, Ju Dou, amor secreto, Ju Dou: Flammende begjær, Ju Dou: Förbjuden kärlek, Ju Dou: Gizli Aşk, Gizli Yüzler, Ju Dou: Secret Love, Hidden Faces, Ju dou: Siopiloi erastes, Judou, Дзю Доу, Цзюй Доу
Director
Zhang Yimou
Zhang Yimou
Cast and Crew
Similar films for Ju Dou
The Road Home 7.7
The Road Home (1999)
Under the Hawthorn Tree 6.6
Under the Hawthorn Tree (2010)
Raise the Red Lantern 8.1
Raise the Red Lantern (1991)
The Story of Qiu Ju 7.6
The Story of Qiu Ju (1992)
Riding Alone for Thousands of Miles 7.3
Riding Alone for Thousands of Miles (2005)
One Second 7.2
One Second (2019)
Shanghai Triad 7.1
Shanghai Triad (1995)
To Live 8.3
To Live (1994)
Red Sorghum 7.3
Red Sorghum (1987)
Curse of the Golden Flower 7.2
Curse of the Golden Flower (2006)
Buddha Collapsed out of Shame 7.0
Buddha Collapsed out of Shame (2007)
Tuya's Marriage 6.9
Tuya's Marriage (2006)

Film rating

7.6
Rate 10 votes
7.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy, Romantic
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more