Country
China
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
1990
World premiere
21 April 1990
Release date
|21 April 1990
|Japan
|
|
|14 December 1990
|Netherlands
|
|
|25 August 1990
|South Korea
|
|15
|22 September 1990
|USA
|
|
MPAA
PG-13
Worldwide Gross
$2,000,455
Production
China Film Co-Production Corporation, China Film Release Import and Export Company, Tokuma Shoten
Also known as
Ju Dou, 菊豆, Semilla de crisantemo, Amor e Sedução, Cúc Đậu, Dziudou, Ju Dou - flammende begær, Ju Dou - kielletty rakkaus, Ju Dou : Le Sang du père, Ju Dou, amor secreto, Ju Dou: Flammende begjær, Ju Dou: Förbjuden kärlek, Ju Dou: Gizli Aşk, Gizli Yüzler, Ju Dou: Secret Love, Hidden Faces, Ju dou: Siopiloi erastes, Judou, Дзю Доу, Цзюй Доу