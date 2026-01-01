Menu
Maxim Fadeev
Maxim Fadeev
Maxim Fadeev
Date of Birth
6 May 1968
Age
57 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Composer, Writer
8.4
U kraya bezdny
(2024)
7.2
The Red One: Triumph
(2000)
7.2
Kuka
(2007)
5.9
Aviator
Aviator
Sci-Fi
2025, Russia
Watch trailer
8.4
U kraya bezdny
Documentary
2024, Russia
6.3
The Bremen Town Musicians
Bremenskie muzykanty
Adventure, Comedy, Family
2023, Russia
Watch trailer
4.5
Pesni
Music, Reality-TV
2018, Russia
4.5
Savva. Serdtse voina
Savva. Serdtse voina
Family, Animation
2015, Russia
Watch trailer
7
Golos. Deti
Reality-TV
2014, Russia
3.4
Nasha Masha i Volshebnyy orekh
Nasha Masha i Volshebnyy orekh
Musical, Family, Comedy, Animation
2009, Russia
Watch trailer
7.2
Kuka
Kuka
Drama, Romantic
2007, Russia
7.2
The Red One: Triumph
Triumph
Drama, Crime
2000, Russia
4.6
Zatvornik
Zatvornik
Thriller
1999, Russia
