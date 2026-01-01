Menu
Maxim Fadeev

Date of Birth
6 May 1968
Age
57 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Composer, Writer

Popular Films

U kraya bezdny 8.4
U kraya bezdny (2024)
The Red One: Triumph 7.2
The Red One: Triumph (2000)
Kuka 7.2
Kuka (2007)

Filmography

Genre
Year
Aviator 5.9
Aviator Aviator
Sci-Fi 2025, Russia
Watch trailer
U kraya bezdny 8.4
U kraya bezdny
Documentary 2024, Russia
The Bremen Town Musicians 6.3
The Bremen Town Musicians Bremenskie muzykanty
Adventure, Comedy, Family 2023, Russia
Watch trailer
Pesni 4.5
Pesni
Music, Reality-TV 2018, Russia
Savva. Serdtse voina 4.5
Savva. Serdtse voina Savva. Serdtse voina
Family, Animation 2015, Russia
Watch trailer
Golos. Deti 7
Golos. Deti
Reality-TV 2014, Russia
Nasha Masha i Volshebnyy orekh 3.4
Nasha Masha i Volshebnyy orekh Nasha Masha i Volshebnyy orekh
Musical, Family, Comedy, Animation 2009, Russia
Watch trailer
Kuka 7.2
Kuka Kuka
Drama, Romantic 2007, Russia
The Red One: Triumph 7.2
The Red One: Triumph Triumph
Drama, Crime 2000, Russia
Zatvornik 4.6
Zatvornik Zatvornik
Thriller 1999, Russia
