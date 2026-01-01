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Poster of Volchishche - seryy khvostishche
7.4
Kinoafisha Films Volchishche - seryy khvostishche
7.4

Volchishche - seryy khvostishche

, 1983
Volchishche - seryy khvostishche
USSR / Animation / 18+
Poster of Volchishche - seryy khvostishche
7.4

Cast

Anatoliy Barantsev
The Old Man
Anastasiya Vertinskaya
Anastasiya Vertinskaya
The Fox
Anatoliy Papanov
Anatoliy Papanov
The Wolf
Zinaida Naryshkina
The Wife
Klavdia Kozlenkova
The Fox vocal
Director Galina Barinova
Writer Viktor Merezhko
Composer Vladimir Krivtsov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 10 minutes
Production year 1983
World premiere 22 April 1983
Release date
22 April 1983 Russia 6+
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Volchishche - seryy khvostishche, The Big Wolf -The Grey Tail, Волчище - серый хвостище, Susi saba

Cartoon rating

7.4
Rate 10 votes
7.4 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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