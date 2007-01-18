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Poster of Klub 69
5.6
Kinoafisha Films Klub 69
5.6

Klub 69

, 2007
Russia / Comedy / 18+
Poster of Klub 69
5.6

Cast

Daniil Belykh
Daniil Belykh
Mikhail Efremov
Mikhail Efremov
Aleksey Ogurtsov
Aleksey Ogurtsov
Valentin Terekhov
Valentin Terekhov
Aleksey Gorbunov
Aleksey Gorbunov
Aleksandr Yatsko
Aleksandr Yatsko
Maxim Bramatkin
Nonna Grishaeva
Nonna Grishaeva
Director Sergei Borchukov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2007
World premiere 18 January 2007
Release date
18 January 2007 Russia Каскад 16+
18 January 2007 Kazakhstan
18 January 2007 Ukraine

Film rating

5.6
Rate 10 votes
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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