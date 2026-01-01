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Poster of Cul-de-sac
7.0
Kinoafisha Films Cul-de-sac
7.0

Cul-de-sac

, 1966
Cul-de-sac
Great Britain / Comedy, Thriller / 18+
Poster of Cul-de-sac
7.0

Cast

Françoise Dorléac
Teresa
Lionel Stander
Richard
Jack MacGowran
Albie
Iain Quarrier
Christopher
Donald Pleasence
George
Geoffrey Sumner
Christopher's Father
Renee Houston
Christopher's Mother
Robert Dorning
Philip Fairweather
Marie Kean
Marion Fairweather
William Franklyn
Cecil
Director Roman Polanski
Writer Roman Polanski, Gérard Brach
Composer Krzysztof Komeda
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 1966
World premiere 2 June 1966
Release date
2 September 1966 Finland
30 November 1966 France
30 June 1966 Germany
17 June 1966 Great Britain
21 August 2025 Greece
27 March 1971 Japan G
21 November 1968 Spain
7 November 1966 USA
Worldwide Gross $1,500
Production Compton Films, Tekli British Productions
Also known as
Cul-de-sac, Callejón sin salida, Wenn Katelbach kommt..., Cul de sac, Slepá ulička, Slijepa ulica, Akligatvis, Armadilha do Destino, Blind vej, Bozuk Düzen, Ćorsokak, Cul-de-Sac - Återvändsgränden, Cul-de-sac - Djävulsk gisslan, Cul-De-Sac - O Beco, Djävulsk gisslan, Gislene, I nyhta ton dolofonon, Înfundătura, Matnia, Mavoy Satoom, Punto muerto, Slepa ulica, Umpikuja, Ve slepé uličce, Zsákutca, Η νύχτα των δολοφόνων, Νύχτα δολοφόνων, Глухий кут, Задънена улица, Тупик, 袋小路, Nyhta dolofonon, O Beco, Безвихідь, Cul-de-sac - umpikuja

Film rating

7.0
Rate 13 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

George Take back your bloody filthy insinuations and get the hell out of my - fortress. Fortress. Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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